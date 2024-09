¿Por qué los domingos y solemnidades empiezan la víspera?

Jesús murió el viernes, hacia la tercera hora después del mediodía, y ya no estaba donde había sido depositado cuando las mujeres acudieron al sepulcro el domingo. Por tanto, el Salvador resucitó dos días después de su muerte, según el método de cálculo actual. Sin embargo, los Evangelios hablan del "tercer día". Lo que podría parecer incongruente no es anecdótico, sino altamente simbólico: en la tradición judía, los días comienzan la víspera por la noche. Incluso hoy, en Israel, el Sabbat y las grandes fiestas no se celebran de la noche a la mañana.