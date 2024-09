Tenista y parapléjica: “Un sufrimiento bien manejado es un tesoro enorme”

"El 15 de julio de 2018 mi hija, que fue de misión a España, visitó Lourdes, Francia. Estaba rezando ese día por mí en el Santuario de la Virgen y yo estaba en Atlanta en auto, con mi esposo y mis otros hijos, porque íbamos al supermercado. Yo no me quería bajar, pero mi esposo insistió en que diera algunos pasos con la andadera. Lo hice y, estando adentro del supermercado, una mujer que yo no conocía me vio y me dijo: 'Perdona que te hable, pero yo no caminé por doce años, y ahora utilizo esto', y me mostró lo que tenía en sus piernas".