“Cuidar ancianos me da paz”, sor Zulema

Explica que la suya es una vida sencilla que hace realidad las palabras del Evangelio: “Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí”.