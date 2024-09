George Clooney dirige ‘Remando como un solo hombre’

A menudo unas películas llevan a otras. En algunas reseñas sobre el biopic del que hablamos la semana anterior, La joven y el mar, recomendaban también otra crónica reciente basada en hechos reales: The Boys in the Boat, que en España y en algunos países de Latinoamérica han titulado Remando como un solo hombre, título que por otra parte refleja a la perfección las intenciones de su director, George Clooney.