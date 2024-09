Medjugorje: el Vaticano dará su veredicto sobre las apariciones

Para el Vaticano, "un fenómeno puede ser considerado bueno, no peligroso al principio, y presentar problemas en su desarrollo", subrayó. También recomendó no canonizar al vidente de una aparición. "No se dice en absoluto que sea un santo […] El vidente puede ser una buena persona hoy, y mañana puede hacer cualquier cosa. Es libre y débil como todo el mundo", afirmó el cardenal, guardián del dogma.