¿Por qué deberíamos ser voluntarios? Esta joven voluntaria tiene la respuesta

Mi madre ha bromeado a menudo diciendo que no es cierto que trabaje gratis, porque en el Cielo estoy llenando diligentemente mi tesoro ante el Juez. Mi abuelo, antes de ir a África por segunda vez, me dijo que debía de ser voluntad de Dios que los niños de Angola me necesitaran más de lo que me necesitan aquí. Esos ánimos me hacen ser un poco más consciente de que realmente estoy haciendo algo bueno y útil, aunque no vea inmediatamente el fruto de mi trabajo.