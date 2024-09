Pasar de turistas a peregrinos: el Papa sobre el jubileo 2025

Para reavivar esta esperanza, el Papa afirma que los éxitos materiales que ofrecen las sociedades contemporáneas son insuficientes porque no pueden satisfacer el "deseo de trascendencia" que reside en cada uno. La tendencia es entonces a perderse en un "activismo vacío", subraya, es decir, a inquietarse para llenar los días con "mil cosas", pero con demasiada frecuencia con la sensación de "no hacer lo suficiente" y de "no estar a la altura".