En un mundo lleno de ruido y distracciones, tenemos que darnos cuenta de que una Palabra es mucho más que un vehículo de información

Este artículo forma parte de una serie. Puedes leer la primera parte aquí.

Seis meses después de que Rusia lanzara una invasión a gran escala de Ucrania, el alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, dijo que los ucranianos necesitaban «una palabra de esperanza más que pan». Hizo este comentario en una conversación con el jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana, Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk.

Las primeras semanas de la guerra, cuando la gente se refugiaba de los misiles rusos y se cometían atrocidades contra la población civil en lugares como Bucha, coincidieron con la Cuaresma, una época en la que se anima a los cristianos a dedicar más tiempo a la oración y a la lectura de las Escrituras.

Ahora, dos años después, en la Cuaresma de 2024, puede decirse que un mundo cansado de la guerra -bombardeado por las malas noticias de Gaza, Sudán, Burkina Faso y muchos otros puntos conflictivos- necesita «una palabra de esperanza más que pan».

En una entrevista reciente con la edición de Aleteia en inglés, Su Beatitud Sviatoslav reflexionó sobre su experiencia en los dos últimos años, con su nación completamente movilizada para intentar repeler al invasor ruso.

Una cosa que ha llegado a apreciar mejor es el poder de la palabra, tanto humana como divina. Ha analizado cómo el mal uso de las palabras conduce a la guerra y ha sido testigo de cómo las personas prosperan cuando contemplan la Palabra de Dios. Ha llegado a apreciar mejor su papel como obispo a la hora de llevar esa Palabra a la gente.

«Viviendo en medio de una cultura del ruido -demasiada información que te golpea cada día- hemos perdido la sensación de la importancia, del poder de una palabra», dijo Su Beatitud a Aleteia. «Una palabra no es un simple vehículo de mensaje e información. Una palabra no es un simple ruido que me ayuda a comunicar. Una palabra es un poder».