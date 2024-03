¿Por qué a los malos les va bien? ¿Y a los buenos, mal?

"Si me porto bien, bien me irá". Esa es nuestra lógica, sin embargo, no siempre ocurre así, y cuando nos va mal, nos preguntamos ¿dónde está Dios?

Cuando somos niños creemos que la vida es sencilla, todo queda en las manos de nuestros padres, que resuelven lo que nosotros no podemos y nos enseñan que siempre hay que portarse bien, para que, por lógica, nos vaya bien. Esto lo creemos sin dudar pero, ¿qué pasa si nos comienza a cambiar la suerte y, a pesar de nuestro buen comportamiento, nos va mal?

¿Por que a los malos les va bien?

Es muy común escuchar preguntas como esa. ¿Por qué a los malos les va bien? Y, como respuesta, pensamos en rebelarnos a los designios de Dios. Es inconcebible que a quienes nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, se nos vengan encima los problemas y a los que hace de su vida un desorden no. O, al menos, eso aparentan.