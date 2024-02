¿La tentación es pecado? Aquí las diferencias

Cuando rezamos el Padre nuestro, repetimos: "no nos dejes caer en tentación", y puede ser que nos preguntemos a qué se refiere esta petición

En una de las peticiones del Padre nuestro, solicitamos la ayuda divina para «no caer en tentación». Con mucha frecuencia repetimos esta hermosa oración y puede ser que nunca nos hayamos puesto a meditarla con calma, pues es la manera que tuvo Jesús para enseñar a sus Apóstoles a rezar y pedir todo lo que necesitaban (Mt 6, 9-13).

Por eso, es probable que desconozcamos a qué se refiere la palabra tentación, y por qué Jesús la incluyó entre los ruegos al Padre.

¿Qué es la tentación?

Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra tentación, encontramos lo siguiente:

En este sentido, la tentación es un asedio de parte del demonio para que el creyente se separe de Dios, por un lado, sintiendo que no necesita de Él, y por otro, provocando la desconfianza en Él.

Propósitos de la tentación

Ahora bien, el demonio, envidioso del hombre, busca apartarnos de Dios y nos envuelve con la tentación porque «conduce al pecado y a la muerte» (CEC 2847).

Pero también puede ser que Dios, que nos da la libertad, permita la prueba para fortalecer nuestra voluntad y reconocer que, en esa lucha, solo podemos fiarnos de Él.

The Temptation on the Mount © Duccio