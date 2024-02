Este santo demuestra que no hace falta tener talento para ser santo

No parecía bueno para nada, y los Hermanos de las Escuelas Cristianas no sabían qué hacer con él. Pero su oración era increíblemente eficaz...

Es un error imaginar que hay que hacer grandes cosas para llegar a ser un gran santo. La sencilla historia del pequeño Hermano Mutien-Marie demuestra lo contrario. Necesitamos ejemplos como el suyo, porque, de lo contrario, ¡podríamos afirmar con demasiada facilidad que Dios no nos ha dado los talentos necesarios para llegar a ser santos!

Louis-Joseph Wiaux nació en Mellet, Hainaut (Bélgica), el 20 de marzo de 1841. Esta región de Bélgica es católica, anclada en la fe y la práctica religiosa. Su padre era herrero y su madre regentaba la única tienda y cafetería del pueblo. Juntos criaron a seis hijos, iban a Misa todos los días, tenían una profunda devoción a la Eucaristía y rezaban el rosario en cada momento libre.

Una vocación temprana

Lejos de parecerle una obligación, estas costumbres eran para Louis-Joseph una fuente de alegría y equilibrio. Esto explica por qué el pequeño, cuando iba a la escuela, se revelaba como un ardiente devoto del Sagrado Corazón y de la Santísima Virgen María. De hecho, era demasiado piadoso a los ojos de sus compañeros. Le apodaban «San Luis Gonzaga», en alusión al joven santo jesuita puesto como ejemplo por los educadores católicos.

Puede que se debiera a eso, o más probablemente al hecho de que uno de sus hermanos mayores había ingresado en el juniorado jesuita, pero al final de su educación primaria, el chico pensaba unirse a los hijos de San Ignacio. Sin embargo, su párroco descartó inmediatamente esta vocación al no creerle capaz de cumplir los requisitos de los jesuitas. Seguro, sin embargo, de que Luis José había escuchado la llamada divina, el sacerdote le orientó hacia los Hermanos de las Escuelas Cristianas. También eran educadores, pero sus ambiciones intelectuales se ajustaban mejor a las capacidades del adolescente.

Una notable falta de aptitudes

En 1856, Louis-Joseph es admitido en el noviciado de Chimay, luego prosigue su formación en el Colegio San Jorge de Bruselas. El 11 de septiembre de 1859, fue enviado de Malonnes a las cercanías de Saint-Berthuin, donde permaneció hasta su muerte.

Sin embargo, a pesar de haber emitido sus votos temporales el 14 de septiembre, el joven de 17 años, que tomó el nombre religioso de H. Mutien-Marie, demostró inmediatamente su incapacidad para la vocación a la que había sido destinado. Los Hermanos de las Escuelas Cristianas son maestros y, aunque en aquel momento se dedicaban esencialmente a la educación primaria de niños de origen modesto que pronto abandonarían la escuela, siguen necesitando aptitudes pedagógicas. Pero el H. Mutien-Marie no las tenía…

¿Era demasiado joven? ¿Su formación había sido insuficiente? Desalentados, los superiores pensaron en despedirle, sin ver qué hacer con un hombre tan incompetente. Uno de los profesores, sin embargo, se sintió conmovido por su angustia ante la perspectiva de ser despedido. Convenció a los responsables para que se quedaran con él, limitándole a tareas acordes con su falta de talento.

Rebosante de buena voluntad

No podría enseñar asignaturas académicas, pero sí supervisar estudios. Algunas asignaturas más sencillas, como enseñar música o dibujo en clases reducidas, podrían ser adecuadas para él. Pronto se vio que Mutien-Marie no tenía inclinaciones artísticas, pero rebosaba buena voluntad.

Pedí a la Santísima Virgen María que me acompañara siempre y en todas partes, para estar siempre a su lado. Ella me concedió esta gracia».

Le dijeron que estudiara música y aceptó el reto. Aprendió a tocar el armonio, el órgano, el bombardón y otros instrumentos. Esto le permitió desempeñar un papel importante en el coro y la orquesta de la escuela.

También se le concedió permiso para dar catequesis, ya que estaba dotado para ello. Lo hacía dos veces por semana en el pueblo. El H. Mutien-Marie también enseñaba esta asignatura a los niños de familias pobres que se beneficiaban de la matrícula gratuita en el colegio, tarea que a algunos les resultaba desagradable.

También se le confió la tarea de despertar a la comunidad todas las mañanas a las 4:30, una tarea ingrata que le obligaba a levantarse antes que los demás, pero que llevó a cabo mientras su salud se lo permitió.

El hermano que rezaba todo el tiempo

Lo que más llamaba la atención de sus superiores era su total obediencia a sus órdenes, incluso cuando no eran lo que él esperaba. Más tarde, uno de sus compañeros diría que se podrían tomar uno por uno todos los artículos de la Regla: no habría ni uno solo que el H. Mutien-Marie no observara al pie de la letra a lo largo de toda su vida. Esto es admirable.

Qué feliz es uno cuando, al borde de la tumba, como yo, siempre ha tenido una gran devoción a la Santísima Virgen María…»

Otro hecho notable es que Mutien-Marie sentía que tenía tiempo libre, ya que no enseñaba, así que se dedicaba a la oración. Los niños lo reconocían, llamándole «¡el hermano que reza todo el tiempo!»

El piadoso hermano pasaba horas delante del Santísimo Sacramento, rezando sin cesar decenas de rosarios. Pertenecía a la Guardia de Honor, una asociación de personas que veneran al Sagrado Corazón durante una hora cada día ofreciendo todo lo que hacen por amor. Incluso mandó construir una réplica de la Gruta de Lourdes cerca del colegio.

Su oración constante impresionaba a quienes la presenciaban, y pronto la gente empezó a acudir a confiarle sus intenciones para sí mismos y para los demás. Se rumorea que sus plegarias eran escuchadas con frecuencia.

Al final de su vida, Mutien-Marie decía: «Pedí a la Santísima Virgen María que me acompañara siempre y en todas partes, para estar siempre a su lado. Ella me concedió esta gracia». Tal es el secreto de su oración constante, que dio abundantes frutos de gracia de los que fueron testigos muchas personas.

El tiempo de gloria

En 1912, sus fuerzas declinan, lo que le obliga a liberarse de todas las ocupaciones excepto la oración.

El invierno de 1917, en la Bélgica ocupada, fue muy frío y las penurias inmensas. Mutien-Marie cayó enfermo. A finales de enero, era evidente que se estaba muriendo. La víspera de su muerte, le dijo a su confesor: «Qué feliz es uno cuando, al borde de la tumba, como yo, siempre ha tenido una gran devoción a la Santísima Virgen María…»

Murió en la mañana del 30 de enero. Se le dio humilde sepultura, pero en 1926, la afluencia de peregrinos era tan abrumadora que hubo que trasladar su tumba. Se hablaba de curaciones y milagros. La gloria del «hermano que rezaba todo el tiempo» se extendió por todo el mundo. Fue canonizado en 1989, sin haber realizado nunca ninguno de los prodigios extraordinarios que muchos imaginan necesarios para la santidad.