Tercer obispo ordenado en China en menos de una semana

Se trata de la novena consagración episcopal que tiene lugar en el marco del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China

El arzobispo Pietro Wu Yishun ha sido ordenado obispo de la prefectura apostólica de Shaowu, en el sur de China, el 31 de enero de 2024, según ha anunciado horas después la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El prelado, de 59 años, fue nombrado para el cargo el 16 de diciembre de 2023 por el Papa Francisco, «en el marco del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China», añadió. Se trata de la novena consagración episcopal que tiene lugar en el marco de este acuerdo, y la tercera en menos de una semana, señal de que las relaciones entre Roma y Pekín son más fluidas.

Mons. Wu Yishun, bautizado en la fe católica con el nombre de pila de Pietro, nació el 7 de diciembre de 1964 y fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1992 para la diócesis de Xiamen, tras estudiar en el seminario de Sheshan, en Shanghai. A continuación fue enviado a Minbei, convirtiéndose en párroco de Nanping y responsable de las prefecturas apostólicas de Shaowu y Jian’ou. Se convirtió así formalmente en obispo de un distrito eclesiástico del que ya era responsable como simple sacerdote.

En su perfil X, el padre jesuita Antonio Spadaro, subsecretario del dicasterio para la Cultura y la Educación y buen conocedor de China, explicó que la Misa de consagración episcopal fue presidida por monseñor Li Shan, obispo de la diócesis de Pekín. Participaron cerca de 80 sacerdotes de varias diócesis del país, junto con más de 360 religiosas y representantes laicos.

A diferencia del caso del obispo de Weifang, ordenado el 29 de enero, no se trata de la creación de una nueva diócesis propiamente dicha. La Santa Sede no ha facilitado estadísticas sobre los límites de este distrito eclesiástico, pero es probable que el clero local no sea aún lo suficientemente numeroso y unido como para garantizar la fundación de una diócesis.

La reunificación de la Iglesia llamada «oficial», vinculada a la Asociación Patriótica de Católicos Chinos, y de la Iglesia llamada «clandestina» es una de las cuestiones más delicadas del acuerdo de 2018 entre Roma y Pekín sobre los nombramientos episcopales. Algunos temen que este texto, cuyo contenido nunca se ha hecho público, pueda validar la vigilancia del Partido Comunista Chino sobre todas las actividades de la Iglesia católica.

Tras un largo periodo de inercia, acentuado por la política de aislamiento de China durante la pandemia del Covid-19, los últimos meses han visto una aceleración de los intercambios entre Roma y Pekín. El Padre Spadaro celebró la Misa de Navidad en la capital china, aprovechando la percepción positiva de los jesuitas en China. La figura de Matteo Ricci (1552-1610), cuyo proceso de beatificación está actualmente en curso, es vista con buenos ojos por el gobierno chino, ya que este misionero jesuita consiguió integrarse en la cultura china e incluso en la Corte Imperial, un honor raramente concedido a un extranjero.

Además, la creación como cardenal de otro jesuita, el obispo de Hong Kong, Stephen Chow, el 30 de septiembre, supuso un respaldo explícito del Papa Francisco a su estrategia de acercamiento a Pekín. Li Shan, obispo de la capital china, visitó la antigua colonia británica el pasado noviembre, siete meses después de recibir a su homólogo de Hong Kong. Las dos diócesis acordaron desarrollar la cooperación para mejorar la atención pastoral de los católicos en China.