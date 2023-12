Este gesto lleno de humanidad hizo hermanos a dos enemigos

Los destinos de un piloto alemán y otro estadounidense se entrelazaron en diciembre de 1943. Mientras la vida de Charles Brown pendía de un hilo, el gesto humano de Franz Stigler le salvó a él y a sus hombres

Esta es la historia real de Charles Brown y Franz Stigler, el primero piloto de bombarderos estadounidense y el segundo, piloto alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Pocos días antes de la Navidad de 1943, Charles Brown, un joven de 21 años, realizaba su primera misión y nada salió según lo previsto. Su avión volaba solo sobre Alemania, y el fuego enemigo había acribillado su bombardero y casi lo había destruido. La mitad de su tripulación estaba gravemente herida y el ametrallador yacía muerto en el suelo.

De repente, Charles Brown vio lo único que podía empeorar la situación: un caza Messerchmitt alemán a un metro del ala de su avión. La situación parecía desesperada y sin esperanza: Brown pensó que era el fin.

Un giro inesperado

En un momento dado, las miradas de los dos pilotos se cruzaron, entonces el piloto alemán asintió a Brown y, contra todo pronóstico, comenzó a volar por debajo del avión estadounidense para que los artilleros antiaéreos alemanes en tierra no derribaran al lento e indefenso bombardero. El piloto alemán escoltó al bombardero sobre el Mar del Norte, lejos de la frontera alemana y fuera de peligro. Echó una última mirada al piloto americano y regresó a Alemania.

«Buena suerte, estás en manos de Dios», dijo Franz Stigler, el piloto alemán. Este hombre procedía en realidad de una familia antinazi y había estudiado para sacerdote antes de la guerra. Al principio, se negó a alistarse en el ejército y solo se alistó para entrenar a otros pilotos. Sin embargo, tras la muerte de su hermano August, también piloto durante la guerra, Stigler aceptó finalmente ir al frente, motivado por la ira y la venganza.

Hay cosas peores que la muerte, y una de ellas es perder completamente tu humanidad.

Ese día, sin embargo, algo más profundo se apoderó de él. Cuando vio los ojos aterrorizados del piloto estadounidense y se dio cuenta de que no podía defenderse, supo que no derribaría su avión: «Para mí fue como si estuvieran en paracaídas. Los vi y no pude derribarlos», explicó más tarde sobre el suceso. «Hay cosas peores que la muerte, y una de ellas es perder completamente tu humanidad».

Tocando el rosario que llevaba en el bolsillo, Stigler ideó otro plan, en detrimento de sus propios intereses. Stigler no era un piloto de caza cualquiera: era un piloto de élite y todo lo que necesitaba era una victoria que le valiera la Cruz de Caballero, la más alta condecoración alemana. Además, en la Alemania nazi, si alguien le hubiera denunciado, habría sido ejecutado. Por eso no habló con nadie de ello durante muchos, muchos años.

En busca del piloto alemán

Después de la guerra, los dos hombres dejaron el ejército, se casaron y fundaron una familia. Sin embargo, este episodio, que había ocurrido años antes, quedó grabado en sus memorias. Charles Brown siguió teniendo pesadillas al respecto y, décadas después, decidió buscar al alemán que había salvado su vida y la de su tripulación.

Tras una exhaustiva investigación en los archivos militares, Brown publicó un anuncio en un boletín alemán para antiguos pilotos de la Luftwaffe, preguntando si alguien conocía al piloto.

El 18 de enero de 1990, Charles Brown recibió por fin una carta:

Querido Charles, todos estos años me he estado preguntando qué pasó con el B-17. ¿Habría sobrevivido o no?

50 años después del acontecimiento que cambió sus vidas, Franz Stigler y Charles Brown se encontraron en Florida.

Como dos hermanos

Los dos hombres se hicieron muy amigos: se visitaban a menudo, hacían viajes juntos, iban de pesca… Sus esposas también se hicieron amigas. Se visitaban con regularidad y hablaban más de una vez a la semana. Incluso contaron su historia en escuelas y reuniones de veteranos.

Un día, Charles Brown quiso demostrar a su amigo el alcance de su gratitud y organizó una reunión con los antiguos miembros supervivientes de su tripulación y sus familias ampliadas, invitando a Stigler como invitado de honor.

Su profunda amistad duró 18 años, hasta que murieron con pocos meses de diferencia en 2008. Su historia se difundió ampliamente en Estados Unidos. En la biblioteca de Charles Brown se encontró una dedicatoria de Franz Stigler en un libro sobre aviones de combate alemanes. Había escrito:

En 1940, perdí a mi único hermano luchando de noche. El 20 de diciembre, cuatro días antes de Navidad, tuve la suerte de rescatar un B-17, un avión tan dañado que era un milagro que siguiera volando. El piloto, Charlie Brown, llegó a ser tan valioso para mí como lo fue mi hermano. Gracias, Charlie. Tu hermano, Franz.

La Segunda Guerra Mundial se llevó al hermano de Stigler, pero le dio otro hermano, cincuenta años después, de una forma que nadie podía imaginar.