8 planes imperdibles para un día feriado con tu familia

¿Viene un día feriado y no saber qué hacer? Lee este artículo que te dará las ideas que necesitas para tener un día festivo con tu familia

Cada año tenemos ciertos días festivos que, al no ser laborales y no haber clases, tomamos como días de descanso. Los tenemos marcados en el calendario, pero cuando se va acercando la fecha, nos damos cuenta que no tenemos nada planeado.

Por lo mismo, te dejamos algunas ideas que puedes realizar con tu familia en los días feriados, teniendo presente a Dios en tus actividades.

1

sALIR DE VIAJE



Esta es una oportunidad perfecta para planear un viaje familiar. Si quieren darle un toque religioso a este día, pueden visitar el lugar de origen de un santo o de alguna advocación de la Virgen. Por ejemplo, la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

Standret | Shutterstock

2

Rezar en familia



Ese día, los niños no van a la escuela ni los padres a trabajar, por lo que se pueden destinar unos minutos del día para rezar juntos. Uno de los mejores regalos que podemos hacer a Dios es darle nuestro tiempo en oración, y si es acompañado, mejor.

Thx4Stock | Shutterstock

3

Jugar juegos de mesa



Es una excelente idea si se quiere gozar del tiempo de calidad entre los familiares. Pueden buscar juegos que sean formativos y divertidos para que cada integrante se sienta parte de la actividad.

Monkey Business Images | Shutterstock

4

Organizar una comida



¡Qué mejor ocasión de celebrar una comida juntos que un día donde todos están disponibles! Puede ser el momento de preparar las mejores recetas para compartirlas con la familia. Recordemos bendecir la comida, así como las manos de las personas que la prepararon.

Marcos Castillo | Shutterstock

5

Dar un paseo en el parque



Es momento de desempolvar la bicicleta, es hora de ir por un paseo. Tomar un tiempo en el exterior puede ser una actividad distinta que sirva para despejar la mente de los pendientes que tenemos en la semana. Incluso, pueden llevar un canasto con alimento para hacer un pícnic.

BGStock72 | Shutterstock

6

Ver una película o serie juntos



Si se quiere priorizar el descanso desde casa, un maratón de películas no suena nada mal. En especial si la película es sobre la vida de un santo o si el tema del filme inspira tu crecimiento en la fe católica. Sin duda, podemos hacer un buen ejercicio de reflexión viendo algo que no solo sea bueno para los ojos, sino también para el alma.

Yuganov Konstantin | Shutterstock

7

Senderismo



Muchas personas mencionan que sienten un encuentro cercano con Dios al apreciar la naturaleza que Él ha creado. Así que si quieres que tu familia pase un rato agradable y deportivo, una caminata por el bosque sería una buena idea.

rbkomar | Shutterstock

8

Asistir a Misa



La celebración eucarística es una fiesta, así que si queremos estar más cerca del Señor, para agradecerle por las bendiciones de nuestra vida, podemos acercarnos a celebrar con Él. Es un gran momento para cerrar el tiempo pasado con la familia en el día.