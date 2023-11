Cómo vio santa Perpetua a su hermano en el purgatorio

La mártir santa Perpetua de siglo II de la era cristiana tuvo una visión de su hermano en el purgatorio y vio cómo sus oraciones atenuaban su sufrimiento.

Santa Perpetua es conocida como una mártir del siglo II y su relato del martirio se conserva en lo que se llama La Pasión de los Santos Mártires Perpetua y Felicidad.

En este relato se incluye una visión que tuvo de su hermano fallecido, y muchos comentaristas creen que vio el purgatorio.

«Sin demora, esa misma noche, esto me fue mostrado en una visión. Vi a Dinócrates salir de un lugar lúgubre, donde también había varios otros, y estaba reseco y muy sediento, con el rostro sucio y color pálido, y la herida en el rostro que tenía al morir… Y además, en el mismo lugar donde estaba Dinócrates, había un estanque lleno de agua, teniendo su borde más alto que la estatura del niño; Dinócrates se levantó como para beber y me entristeció que, aunque aquel estanque contenía agua, aún así, a causa de la altura hasta el borde, él no podía beber. Y yo me enojé y supe que mi hermano estaba sufriendo. Pero confié en que mi oración ayudaría a su sufrimiento».