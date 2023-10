(VIDEO) Matthew Perry: enseñanzas antes de su muerte

Con la trágica muerte de la estrella de 'Friends', estas son algunas lecciones clave y significativas que deben extraerse para los fanáticos y no fanáticos

Millones de personas quedaron en shock ante el anuncio de la muerte de Matthew Perry el 28 de octubre. El actor, de 54 años, había conseguido una impresionante base de fans por su papel de Chandler Bing, el popular personaje de Friends conocido por su ingenio, sarcasmo, pero en general, amabilidad.

En la vida real, Perry luchó contra la adicción al alcohol y los opioides, algo que el actor detalló en sus memorias refrescantemente francas, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, tal como lo compartió el Daily Mail :

«Hola, mi nombre es Matthew, aunque quizás me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto… La gente se sorprendería al saber que he estado prácticamente sobrio desde 2001. Salvo unos sesenta o setenta pequeños percances a lo largo de los años».