El Papa Francisco abre su corazón y pide que oren por él

Francisco abre de par en par su corazón para confesar que necesita la oración de los creyentes para poder cumplir con el ejercicio de su misión

En la edición de El Vídeo del Papa de noviembre, el Papa Francisco abre de par en par su corazón para confesar que necesita la oración de los creyentes para poder cumplir con el ejercicio de su misión. «Pidan al Señor para que me bendiga«, afirma el Obispo de Roma antes de confesar: «La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo».

El videomensaje, que acaba de publicarse por iniciativa de la Red Mundial de Oración del Papa, tiene en esta ocasión un tono íntimo, pues está dedicado a la intención que corresponde a este mes: «Por el Papa«.

Las imágenes que acompañan las palabras del Santo Padre tienen también un tono íntimo: una especie de relato de su pontificado a través de las emociones. Además de los momentos más conocidos, como los primeros instantes después de la elección, hay otros casi inéditos, hechos de abrazos y oraciones en diversas partes del mundo. Están unidos por la gran humanidad contagiosa de Francisco, confirmada una vez más por la elección de la intención de oración para este mes y el mensaje que la acompaña.

Un Papa «no pierde su humanidad»

Francisco sigue dejando espacio a las confidencias al constatar que «por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios». De hecho, reconoce:

Ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y, sobre todo, más paciente, como es nuestro padre Dios, que es tan paciente».

El actual sucesor del apóstol Pedro puede «imaginar que todos los Papas, al empezar su pontificado, tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. Porque el Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente».

Además, se dirige a todas las personas que verán y escucharán su mensaje para pedirles que lo «juzguen con benevolencia. Y que recen para que el Papa, sea quien sea (…) reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda».

Desde el primer día de este pontificado

El Padre Frédéric Fornos SJ, Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, reconoce que el videomensaje de Francisco es significativo, pues desde el primer día, en estos diez años, su pontificado se ha caracterizado por la petición ininterrumpida de la oración de todos.

Recuerda aquel inolvidable 13 de marzo de 2013, cuando tras ser elegido Papa y aparecer en el balcón de la fachada de la Basílica vaticana, Francisco, antes de dar su bendición a los fieles congregados en la plaza de San Pedro, pidió la oración del pueblo.

«Os pido que recéis al Señor para que me bendiga”, afirmó Francisco. Tras subrayar la importancia de «la oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo», el nuevo Papa pidió un momento de profundo silencio para que quienes le escuchaban pudieran rezar por él.

El P. Fornos subraya que noviembre, al estar dedicado este año a la oración por el Papa, se convierte «en un mes para sentir con la Iglesia», como dicen los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. «Este ‘sentir con la Iglesia’ invita a una benevolencia a priori, a acoger el discernimiento del obispo de Roma, el cual preside la caridad de todas las Iglesias, y en su mirada universal nos ayuda a reconocer la acción del Espíritu del Señor», concluye.

