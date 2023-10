Juan de Brébeuf, evangelizador de los nativos americanos

Un santo cuyos métodos de evangelización siguen vigentes y nos recuerdan que la predicación más eficaz que podemos hacer es a través de nuestras acciones

En 1625, el jesuita francés John de Brébeuf llegó a Quebec (Canadá) y poco después comenzó sus aventuras misioneras con los nativos americanos. En lugar de tratar de ganar adeptos de la manera más rápida posible, Brébeuf tomó el «camino largo», viviendo con tribus locales e incrustándose en la cultura nativa.

Aprendió su idioma, costumbres y creencias religiosas y no les impuso su cristianismo. En cambio, vivió tranquilamente en sus chozas e hizo lo que pudo para ayudarlos en sus necesidades.

El estilo de vida de los hurones no era fácil, y cuando supo de otros jesuitas que querían unirse a él, les escribió una carta y detalló las dificultades que tendrían que soportar:

Acosados y fatigados como estaréis, no podremos daros más que una pobre estera, o a lo sumo una piel, para que os sirva de cama; y, además, llegaréis en una estación en que unos miserables insectitos que aquí llamamos Taouhac [pulgas] os mantendrán despiertos casi toda la noche, pues en estos países son incomparablemente más molestos que en Francia; el polvo de la cabaña los alimenta… Los tenemos en sus casas; y este pequeño martirio, por no hablar de los mosquitos, los flebótomos y otras alimañas similares, suele durar no menos de tres o cuatro meses del verano.

Sin embargo, los sufrimientos no disuadieron a Brébeuf y aceptó con gusto todo lo vivido, llegando a un profundo amor por los nativos americanos y su cultura.

«Pero, ¿eso es todo?», exclamará alguno. «¿Pensáis con vuestros argumentos echar agua al fuego que me consume, y disminuir aunque sea un poco el celo que tengo por la conversión de estos Pueblos? Os declaro que estas cosas no han servido más que para confirmarme aún más en mi vocación; que me siento más llevado que nunca por mi afecto a Nueva Francia, y que siento santos celos hacia los que soportan ya todos estos sufrimientos; todos estos trabajos no me parecen nada en comparación con lo que estoy dispuesto a soportar por Dios; si conociera un lugar bajo el Cielo donde hubiera aún más que sufrir, iría allí».