Este hombre pagó dos abortos; más tarde se hizo provida

El estadounidense Chris Aubert cuenta su historia: "Si pudiera volver atrás en el tiempo, salvaría a esos niños. Hay una mancha que nunca se borrará de mi alma"

La web ChrisAubert.com ya deja claro en su nombre que es el compromiso personal de un hombre que no oculta su rostro, sino que se declara, con nombre y apellidos, defensor del derecho a la vida de los bebés no nacidos. Y su autor, el estadounidense Chris Aubert, pretende cumplir ese compromiso precisamente compartiendo información objetiva, real y transparente con otros hombres que, a falta de esa información, siguen apoyando e incluso presionando a sus novias o esposas para que aborten a niños que consideran «no deseados».

El propio Chris, después de todo, pagó a dos ex novias para que abortaran en su juventud.

Fue en 1985 cuando lo hizo por primera vez. Cuando su entonces novia le dijo que estaba embarazada y pensaba abortar, le dio doscientos dólares y, como si acabara de hacer la cosa más trivial y sin importancia del mundo, se fue a ver un partido de béisbol.

En 1991, con otra novia, la misma historia. «Para mí era totalmente irrelevante», resume Chris.

Pasaron los años. Un día, mientras acompañaba a su mujer al ginecólogo, Chris tuvo la oportunidad de ver la ecografía de uno de sus hijos: se convertiría en padre de cinco, además de los dos a los que había negado el derecho a nacer. Cuando vio las imágenes del bebé en sus primeras fases de desarrollo dentro del vientre de su madre, Chris sintió una opresión en el pecho. Descubrió una profunda pena y arrepentimiento por lo que había hecho a sus dos primeros hijos.

«Si pudiera volver atrás en el tiempo, salvaría a estos niños. Hay una mancha que nunca se borrará de mi alma».

Defensor de la vida

En la página de inicio, el sitio web de Chris anuncia que «la verdad importa». Y advierte: este sitio ofrece al público «la visión de un hombre católico sobre la fe, la vida y el aborto».

Chris Aubert se convirtió en defensor de la vida tras la experiencia personal de ser testigo de la vida de uno de sus hijos desde el principio del embarazo de su esposa, en contraste con su propia postura de haberla descartado las dos primeras veces que le ocurrió este milagro.

Cuando también comenzó a aprender y estudiar sobre qué es la vida y cuál es el derecho a ella, se identificó profundamente con la doctrina que la Iglesia católica preserva y defiende al respecto, basada sólidamente en la biología y en la ética natural. De hecho, la base argumental de Cristo Aubert no es dogmática: hace hincapié en los hechos objetivos de la biología sobre lo que es una vida humana, y también de la psicología sobre los efectos nocivos del aborto tanto para la madre como para el padre, temas de los que el activismo pro-aborto se ha desviado famosamente.

Secuelas en los hombres

En este sentido, entre las aberraciones ideológicas que Chris aborda a menudo está la que pretende afirmar que el aborto «no es cosa de hombres», sino «exclusivamente de mujeres», como si el padre no tuviera derecho a defender la vida de su propio hijo y como si un aborto provocado no dejara secuelas en ningún padre.

En este sentido, Chris contaba con el apoyo de la también activista provida Vicky Thorn, fundadora del Proyecto Raquel y fallecida en 2022. El proyecto ayuda a las mujeres que sufren tras abortar, pero también a los hombres, para quienes las secuelas «siguen siendo un tema tabú», señala, precisamente porque el aborto se vende ideológicamente como un «asunto de mujeres».

Vicky Thorn destacó dos reacciones cada vez más frecuentes observadas en los hombres que han apoyado o impulsado el aborto de su propio hijo, en contraste con la supuesta «actitud general» de indiferencia masculina:

Algunos, cuando nacen sus ahora deseados hijos, acaban volviéndose sobreprotectores y viviendo en una angustia constante, por miedo a que les ocurra algo malo;

otros caen en un infierno de alcohol, drogas, promiscuidad sexual y autodestrucción.

Según Vicky, es habitual que el hombre responsable de un aborto pase por las etapas de ira, rabia, frustración, sufrimiento profundo, arrepentimiento y tristeza. Luego está la vergüenza de haber sido débiles ante el niño que se suponía debían proteger.

El activista provida solía subrayar que una de las principales causas de la supuesta desconexión del hombre con la paternidad es el bombardeo de propaganda ideológica feminista radical resumida en el lema «mi cuerpo, mis reglas» -basado en la tesis biológicamente absurda de que el bebé no nacido forma parte del cuerpo de la mujer, cuando en realidad es un nuevo ser humano en sus primeras etapas de desarrollo-. La pseudobiología de «mi cuerpo, mis reglas» conduce a menudo a la tesis radical de que la mujer tiene derecho a excluir al hombre de la decisión sobre su hijo.

«El embarazo es cosa de los dos»

Este aspecto de la paternidad y la maternidad, negado o eludido sistemáticamente por muchos activistas proabortistas, es también uno de los temas clave de Red Madre, otra organización provida con sede en España, cuya misión es ofrecer todo el apoyo necesario a los padres necesitados para que no le falte de nada a un hijo cuyo nacimiento no fue planificado. Uno de los padres apoyados por esta iniciativa es Samuel, quien, a sus 20 años, comentaba así la situación: «El embarazo es cosa de los dos. Y los dos tienen que hablar de ello, más aún si el embarazo no es deseado. No se puede dejar al hombre al margen».

La doctora española Ondina Vélez, del CEU – Instituto de Estudios de la Familia, también reafirma el impacto nocivo del aborto en los hombres, a los que culturalmente se «anima» a apoyar la eliminación de un hijo: «En muchas parejas, la actitud más frecuente es que los hombres se muestren ansiosos y acepten su decisión, precisamente porque piensan que ‘el aborto es cosa de mujeres’ y que ellos no tienen derecho a opinar».

Nos cuenta que dos hombres jóvenes a los que ha visto no estaban de acuerdo con la decisión de sus parejas de abortar a los bebés que venían en camino. De hecho, poco después de abortar, ambas parejas rompieron. Para la doctora Ondina, los hombres también suelen ser víctimas de «un entorno que les presiona» y de una publicidad que pervierte el significado de la paternidad y la maternidad.

