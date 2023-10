El pasado mes de junio, Francisco expresó su intención de dedicar una carta apostólica a Santa Teresa. Durante el Ángelus del domingo 1 de octubre, anunció que el documento se publicaría el 15 de octubre de 2023

El propio Papa Francisco llama a santa Teresita su santa favorita. ¿Quién es su santa preferida? «Santa Teresa de Lisieux«, responde sin dudar en su libro-entrevista De los pobres al Papa, del Papa al mundo (Ediciones du Seuil) publicado el 1 de abril de 2022. «¿Lo dice porque algunos de nosotros somos franceses?», le preguntó uno de sus entrevistadores. «En absoluto», exclamó el Papa. «Vaya a mi habitación y verá que hay muchas cosas de la pequeña Teresa».

De hecho, Francisco tiene libros sobre la joven monja carmelita normanda, reliquias, así como piadosas imágenes de Teresa vestida de Juana de Arco, que suele incluir en sus cartas… Y pronto, una carta apostólica demostrará una vez más su devoción por la santa francesa.

El celo misionero de Teresa

¿Por qué le fascinaba tanto la pequeña Teresa? La respuesta está en el celo misionero de Teresa, que Francisco quiere convertir en modelo para todos los cristianos. «Es la patrona de las misiones, aunque nunca estuvo en misión», dijo el 7 de junio de 2023 durante la audiencia general en presencia de las reliquias de Teresa. «Su corazón era vibrante y misionero. En su ‘diario’, nos dice que ser misionera era su deseo y que quería serlo no solo durante unos años, sino durante el resto de su vida, incluso hasta el fin del mundo».

Hacer que la gente ame a Jesús e interceder para que otros puedan amarle»

Los cristianos están invitados a dejarse guiar por el testimonio de Teresa en su vocación misionera. Para el Papa, un misionero no es solo alguien que va lejos, «que recorre largas distancias, aprende nuevas lenguas, hace buenas obras y tiene el don de anunciar». Es más bien «el que vive, dondequiera que esté, como instrumento del amor de Dios; es el que hace todo para que, con su testimonio, su oración, su intercesión, se manifieste Jesús». Es la persona que hace todo lo posible para que, con su testimonio, su oración y su intercesión, Jesús se manifieste». «La fe nace de la atracción; uno no se hace cristiano porque alguien le obligue, no, sino porque es tocado por el amor». El pasado mes de junio, Francisco recordó el objetivo cotidiano de Teresa: «Hacer que la gente ame a Jesús» (Carta a Céline, 15 de octubre de 1889), e interceder para que otros puedan amarle.

Santa de la confianza

Al rendir homenaje a «la santa de la confianza», el Papa deseó que Teresa del Niño Jesús «nos ayude a confiar y a trabajar por las misiones». El pontífice argentino fijó entonces el 15 de octubre como fecha para la publicación del documento, que se enmarca en el 150 aniversario del nacimiento de la monja carmelita y en el centenario de su beatificación (29 de abril de 1923).