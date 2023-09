¿Quieres ser mejor persona? Trabaja estas 12 virtudes

En las Sagradas Escrituras encontramos la guía para conocer las virtudes que debes fortalecer si buscas ser un mejor cristiano. Por ello, Aleteia reunió algunas citas Bíblicas que pueden ser el inicio de un trabajo interior.

La primer virtud en la que debemos mejorar es en nuestra creencia en Dios. Entre más fuerte sea, más fácilmente podremos encontrar lo que el Señor quiere para nuestras vidas.

«Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; era un extraño, y me hospedaron» (Mateo 25, 35).