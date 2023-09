Cuidemos nuestras palabras para construir personas fuertes

La neurociencia está muy avanzada en la actualidad, y la psicología ha hecho uso de ella para que comprendamos el efecto que las palabras tienen en el cerebro humano. Ahora sabemos que todo lo que decimos, sobre todo a los niños, dejará huellas en su cerebro y crecerán con las ideas que habrán construido a partir de lo que escuchen de nosotros. Así pues, si nos oyen fortaleciendo su autoestima, alabando sus logros, corrigiéndoles con cariño cuando cometen un error, crecerán con comportamientos correctos y empáticos hacia sí mismos y hacia los demás.

Y, en general, todas las relaciones humanas se basan en la buena comunicación que tengamos con quienes nos relacionamos; de la misma manera, la oración hará su obra en nuestra alma porque con quien hablamos es con nuestro Padre celestial. La Sagrada Escritura da soporte a la fuerza de la Palabra de Dios, como leemos en el libro del profeta Jeremías:

«La palabra del Señor llegó a mí en estos términos: ‘Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía; antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones’. Yo respondí: ‘¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven’. El Señor me dijo: ‘No digas: Soy demasiado joven, porque tú irás adonde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte –oráculo del Señor –’. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: ‘Yo pongo mis palabras en tu boca'».