San Francisco, amante de la naturaleza, ¿era vegetariano?

Patrono de los ecologistas y los animales, amaba tanto la naturaleza que saludaba a las flores y hablaba con los pájaros. ¿San Francisco de Asís comía carne?

El hermano Ugolino de Montegiorgio, autor de Las flores de San Francisco (una colección de relatos sobre la vida del santo), afirma que el Poverello de Asís hablaba a los pájaros como si lo entendieran todo. En sus sermones, se dirigía a ellos con gran ternura. Se acercaba lo suficiente como para tocarles la cabeza con su manto y, en lugar de levantar el vuelo, abrían el pico y escuchaban atentamente. Cuando les pedía que dejaran de piar, se callaban, y cuando las dejaba volar, emprendían el vuelo.

San Francisco y el lobo

Golondrinas, alondras y tórtolas no fueron los únicos animales con los que el monje encontró un hilo de entendimiento. San Francisco era capaz incluso de llevarse bien con… ¡un lobo! El animal salvaje merodeaba por la ciudad de Gubbio, atacando a personas y otros animales. Aunque los habitantes intentaron disuadir al monje de tan arriesgada idea, éste decidió enfrentarse al -todavía imbatible- adversario; antes de hacerlo, sin embargo, se persignó, confiando el asunto a Dios.

«Te ordeno en nombre de Cristo que no me hagas mal a mí ni a nadie», se dirigió al lobo que se le acercaba con la boca abierta; al oír estas palabras, el animal salvaje se detuvo y cerró la boca y entonces Francisco continuó pidiendo al lobo que dejara de hacer daño a otras criaturas.

Al darse cuenta de que el lobo lo hacía por hambre, le prometió que si cumplía su promesa, la gente del pueblo le daría de comer. Para gran sorpresa de los reunidos, el animal se ablandó como un cordero y siguió obedientemente al místico. A partir de entonces, no volvió a hacer daño a ninguna criatura.

Salvaba la vida de los animales y… ¡le encantaba la carne!

godongphoto/Shutterstock

Hablar con las flores y los animales no es la única manifestación de la preocupación de San Francisco por la creación, el monje salvó la vida de animales en muchas ocasiones. El biógrafo fr. Tomás de Celano confirma que el franciscano a menudo recompraba corderos que estaban siendo sacrificados, y liberaba peces, liebres o faisanes que le ofrecían. Sin duda, como nadie, era capaz de ver la belleza y la bondad de Dios en el mundo que le rodeaba; por eso trataba la creación con tanto cuidado, amor y unción.

Sobre esta base, muchas personas concluyen que San Francisco era vegetariano, ¡nada más lejos de la realidad! Al monje le gustaba mucho comer carne, sobre todo carne blanca, en Pascua. También le gustaban el lucio y el pastel de gambas.

Afirmaba que el hombre podía aprovechar al máximo lo que había recibido de Dios, lo cierto es que recurría a los manjares cárnicos en contadas ocasiones. Sin embargo, esto era más una manifestación de su amor a Dios que a los animales. En una época en la que la carne era una rareza especial, negarse a sí mismo un alimento agradable al paladar era la mayor expresión de mortificación del ayuno.

Un franciscano no tiene por qué renunciar a comer carne

San Francisco no solo no era vegetariano, sino que no exigía tal estilo de vida a sus hermanos. En su regla monástica, escribió claramente: «De acuerdo con el Santo Evangelio, [los hermanos] pueden comer cualquier alimento que se les dé». Él mismo también «por un hermano enfermo no se avergonzaba de seguir la carne en las plazas públicas de la ciudad».

«El fundador de las tres órdenes, por tanto, no predicaba otra doctrina que la que había tomado del Nuevo Testamento y de la Tradición. Enseñaba exactamente como escribe el Catecismo de la Iglesia católica». – afirma el P. Jan Maria Szewek OFMConv.

En esta interpretación oficial de la doctrina de la fe, leemos que: «Es legítimo utilizar a los animales como alimento y para confeccionar vestidos. Se les puede domesticar para que acompañen al hombre en sus trabajos y pasatiempos. Los experimentos médicos y científicos con animales son prácticas moralmente admisibles, siempre que se realicen dentro de límites razonables y contribuyan a curar y salvar vidas humanas. Es contrario a la dignidad humana infligir sufrimientos innecesarios a los animales o matarlos. Es igualmente perverso gastar en ellos dinero que podría aliviar la miseria humana en primer lugar. Es posible amar a los animales; sin embargo, no deben ser objeto del afecto debido solo a las personas».