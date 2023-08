10 consejos de mamás para sus hijos antes de partir

Una de las preocupaciones más grandes de las mujeres que ya son madres es el qué va a pasar con sus hijos cuando ellas mueran

Ser mamá es uno de los milagros más palpables de Dios en la vida de una mujer; y para muchas de ellas (si no es que para todas), su mayor preocupación en la vida son sus hijos. Incluso, en la Biblia podemos encontrar muchas historias sorprendentes de madres que mostraron de manera muy particular el amor por sus hijos.

La mujer y madre por excelencia, que es un ejemplo para todas, sin duda es la santísima Virgen María. Ella que fue una mujer valiente desde el inicio: se preocupó cuando su hijo se perdió en el templo (Lc 2, 41-47) y volvió de inmediato a buscarlo, acompañó a Jesús en todo su viacrucis y lo vio morir por nosotros (Mt 27); pero que también lo vio resucitar (Lc 24,6); y guardó todo en su corazón, atravesado por una espada, como lo dijo Simeón (Lc 2, 33-35).

Shutterstock

Sin duda, la Virgen María es el modelo que todas las mujeres debemos tener como ejemplo a seguir; su amor por su hijo Jesús fue tan profundo que quiso ir con Él en cuerpo y alma; y este deseo es algo que todas las mamás tienen: estar para siempre con sus hijos.

Aleteia platico con algunas mamás acerca del tema y estos son algunos consejos que les gastaría dejar a sus hijos antes de ir al cielo.

1 Los mandamientos

«Que practiquen siempre los mandamientos de la ley de Dios para que sus vidas siempre vayan, según la voluntad de Dios»

Carmen, 58 años (mamá de dos hijas)

2 Felicidad

«Que sea un niño feliz, sin dañar a nadie; cercano a Dios y a la Virgen María»

Raquel Schroeder, 26 años (Mamá de un niño)

3 Santidad

«Cuando quedé embarazada de ambos, sabía las dificultades que se me presentaban en el embarazo y se los entregue a Dios; los consagré y le dije a Dios que si Él me los concedía yo me encargaría de que ellos fueran, desde pequeños, servidores de su reino. Espero verlos llegar a la santidad».

Yadira Villa, 27 años (mamá de 2 niños)

4 Gratitud

«Siempre le digo a Mauro que tiene que ser una persona agradecida, primero con Dios por permitirle tener la vida y lo que tiene, pero también con los que le rodean y a donde vaya siempre dar las gracias».

Cecilia Diez Martínez, 27 años (mamá de un niño).

5 No tengan miedo

«Aunque se equivoquen no tengan miedo de comenzar de nuevo, hasta alcanzar sus metas»

Janet Martínez, 31 años (mamá de dos hijos)

6 Cercanía

«Me gustaría que fueran mujeres de oración, de fe, y que nunca se alejaran de Dios ni de nuestra Madre Santísima. También que entre ellas se apoyaran y estuvieran viendo una por la otra».

Carmen Ramírez, 58 años (mamá de dos hijas)

7 Familia

«Que nunca se le olvide que tiene a su familia para contar con ellos en todo momento; que nunca se sienta solo y que jamás olvide que su madre lo amó mucho y lo amará para siempre».

Raquel Schroeder, 26 años (mamá de un niño)

8 Valentía

«Siempre tengan en cuenta que Dios es quien guía sus vidas, no olviden que están llamados a ser santos y si Dios les pide algo sepan responderle con valentía».

Yadira Villa, 27 años (mamá de 2 niños)

9 Honestidad

«El consejo que siempre le digo es que diga la verdad, por más mala que pueda ser la consecuencia, debe ser honesto».

Cecilia Diez Martínez, 27 años (mamá de un niño)

10 Fidelidad

«Me encantaría que mis hijos sean hombres honorables y fieles a su moral y creencias, que sean de fuerte convicción y nunca olviden ser humildes, ya que eso te abre todas las puertas del mundo».

Janet Martínez, 31 años (mamá de dos hijos)