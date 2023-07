El video del Papa: sin jóvenes la Iglesia morirá

En el marco de la inauguración de la JMJ en Lisboa, El Video del Papa se centra en el papel fundamental de los jóvenes en la vida de la Iglesia y el mundo

«La Iglesia necesita jóvenes para no envejecer», suplica el Papa Francisco en su vídeo de intenciones de oración para el mes de agosto, publicado el 27 de julio de 2023. A pocos días de la inauguración de la JMJ en Lisboa, donde estará del 2 al 6 de agosto, el pontífice dedica a este acontecimiento su invitación mensual.

En este vídeo, basado en un diálogo con tres jóvenes de Filipinas, Brasil y Costa de Marfil, el Papa afirma que «la Iglesia no es un club para ancianos, como tampoco lo es para jóvenes». «Si se convierte en un club de ancianos, morirá», advierte, citando a Juan Pablo II, al decir que «si vives con los jóvenes, te vuelves joven».

El Papa Francisco explica también la elección del lema de esta JMJ, «María se levantó y se fue de prisa». Lo ve como una exhortación a los jóvenes a «ponerse en camino para ayudar a los demás». «María, en cuanto supo que iba a ser la madre de Dios, no se quedó ahí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hizo fue salir corriendo a servir y ayudar», subrayó el sucesor de Pedro.

Por último, el Papa confió su sueño de ver en Lisboa «una semilla del mundo del mañana», donde «el amor esté en el centro». «Estamos en guerra y todos necesitamos algo diferente. Un mundo que no tenga miedo de dar testimonio del Evangelio», insiste. Por encima de todo, el jefe de la Iglesia católica quiere ver «alegría, porque si los cristianos no tenemos alegría, no tenemos credibilidad y nadie nos cree».

Por ello, durante el mes de agosto, el Papa invita a los fieles a rezar «para que la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa nos ayude a los jóvenes a ponernos en camino, dando testimonio del Evangelio con nuestra propia vida».

JMJ: una ocasión de encuentro