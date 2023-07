¿Sientes que no puedes más? Haz estas sencillas cosas

El escritor Claudio de Castro sugiere oraciones y actuar con coraje, pero también algo más relacionado con la Eucaristía

«Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré alivio». Mateo 11, 28

Suele pasar, la vida no es sencilla. Para muchos de nosotros está llena de retos, dificultades y problemas de los que no sabemos cómo salir, tenemos miedo y vivimos angustiados. Lo he visto más de lo que te imaginas.

A menudo me escriben nuestros lectores. Recibo frases que me hacen reflexionar, abrazarlos con mi cariño y orar por ellos.

«Ya no puedo más».

«Por favor dígame qué puedo hacer».

«No sé cómo enfrentar mis problemas personales, me sobrepasan».

«Mi vida es un sufrimiento constante».

Siento tanta empatía… Me duele ver que hay personas, amadas infinitamente por Dios, cuyas vidas son tan difíciles. Quisiera abrazarlas más con cada palabra, cada gesto y decirles que todo eso pasará y van a estar bien.

¿Qué hacer?

2 cosas fundamentales

Lo he pensado mucho y por mi experiencia he llegado a esta conclusión: Necesitamos dos cosas fundamentales: oraciones, que oren por nosotros y actuar con coraje y determinación para salir adelante.

Podemos ayudarte.

¿Sabías que en Aleteia hay una red de oración? «Miles de personas testimonian con sus mensajes las gracias recibidas, tras confiar a los 550 conventos sus inquietudes, esperanzas y consuelo».

Te dejo un escrito que te lo explica. Es sencillamente maravilloso.

Y, ¿qué me corresponde hacer?

Busca también ayuda fuera de ti

Ahora pasemos a lo que debemos y podemos hacer por nuestra cuenta.

Si lo necesitas, busca ayuda profesional o un director espiritual que te oriente y guíe por el camino de santidad.

Las cargas son muy pesadas para llevarlas solos. Apóyate en tu familia.

Hay algo que suelo recomendar con insistencia. Los que me escriben lo saben bien. Y es porque he visto sus incontables frutos. Estoy convencido que ayuda y muchísimo. Es tan sencillo y está a tu alcance. Visitar a Jesús Sacramentado.

¿Por qué te lo sugiero?

Jesús es el hijo de Dios. Es Todopoderoso. Nada hay imposible para Él. Es un gran amigo, el mejor de todos. Está vivo en la Eucaristía y en cada hostia consagrada. Habita el Sagrario, es allí un prisionero de amor por ti. Le ilusiona verte, que lo visites.

Jesús merece lo mejor de nuestra parte, nuestro amor y compañía. Una sobrina me ha enviado ilusionada esta foto desde una iglesia en Granada, España, donde le ha dejado mis saludos a Jesús.

Cortesía

La respuesta en Jesús Eucaristía

En mi país hay una parroquia a la que me encanta ir a diferentes horas del día. Y es que tienen allí una capilla de adoración perpetua. Es la parroquia de Santa Eduvigis.

He escuchado cómo Jesús irradia su paz alrededor y transforma tantas vidas. Un día llegué a las 3 de la tarde, Hora de la Divina Misericordia. Hice este video para ti:

¿Hay en tu país adoración perpetua? Me han sorprendido todas las gracias que ofrece Jesús a los que lo visitan con humildad y devoción.

Abundan los frutos de conversión, paz interior, santidad y la fortaleza espiritual que obtenemos de la adoración eucarística.

Vayamos a adorar a Jesús Sacramentado y a reparar por tantas infidelidades

y ofensas a su Sacratísimo Corazón.

¡Bendito y alabado sea por siempre, mi Jesús Sacramentado!

Queridos obispos, qué bonito sería organizar capillas de adoración perpetua en cada país, provincia, y pueblito del mundo, donde Jesús pueda ser visitado, acompañado, amado, adorado, y se haga reparación por la indiferencia a su amor y por los graves pecados del mundo. ¡Sería maravilloso!

¡El buen Dios les bendiga!