El Papa ya tiene su mochila para la JMJ

Simpático mensaje del Papa Francisco en un video transmitido ayer a la organización de la Jornada Mundial de la Juventud

«Estoy listo», asegura el Papa Francisco, mochila en mano, en un video enviado a los futuros participantes de la Jornada Mundial de la Juventud el 22 de junio de 2023. «Algunas personas piensan que por la enfermedad no puedo, no puedo hacerlo, pero el médico me dijo que sí puedo», dijo, refiriéndose a su reciente hospitalización.

«Tengo todo lo que necesito porque quiero ir allá», confiesa el pontífice, con una gran sonrisa en los labios pero con el rostro todavía marcado por el cansancio de su reciente operación de una hernia abdominal con riesgo de oclusión, que le dejó un diez -día de hospitalización. «Entonces estaré allí con ustedes», continúa, pidiendo a sus interlocutores que se preparen para este encuentro que comenzará dentro de 40 días.

«¡A trabajar, jóvenes!», exclama, pidiéndoles que no se preocupen por «los que reducen la vida a ideas». Les pide que oren por estos últimos que «han perdido la alegría de vivir y la alegría del encuentro».

Más que ideas, el pontífice pide a los jóvenes que aprendan a hablar los «tres lenguajes del encuentro»: el de la cabeza, para pensar con claridad lo que sentimos y lo que hacemos; la del corazón, para «sentir profundamente» y finalmente la de las manos «para hacer» lo que sentimos y pensamos.