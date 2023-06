Existe un taller que te enseña a perdonar

El Centro La Providencia ofrece unas sesiones de trabajo personal basado en la alabanza, la lectio divina y la oración de perdón. Te las presenta el escritor Claudio de Castro

El papa Francisco tiene salidas increíbles y a menudo sorprende. El 10 de septiembre de 2015, en su homilía en la Casa Santa Marta del Vaticano, dijo:

«Si tú no sabes perdonar, no eres cristiano. Serás un buen hombre, una buena mujer, pero no haces lo que ha hecho el Señor. Es más: si tú no perdonas, no puedes recibir la paz del Señor, el perdón del Señor».

Es urgente que empecemos a perdonar. Jesús fue claro: «70 veces 7», y Él no pide imposibles.

«Si no lo consigues, pide al Señor que te dé la fuerza para conseguirlo: Señor ayúdame a perdonar» Papa Francisco 24 de abril, 2019

Espera, no te desanimes, has hecho todo lo posible por perdonar, pero no has podido, lo sé, las heridas son muy profundas. Pensar en ello me movió a iniciar una búsqueda y escribir este artículo.

Recursos que ayudan a perdonar

Está bien pedir ayuda, no tienes que cargar solo(a) tantas cosas. Hay maneras de sacar ese sentimiento de odio que te corroe por dentro para recuperar la paz. ¿Te gustaría eso?

Me pregunté si existirían grupos «católicos» de apoyo que te enseñen el camino. Y encontré uno muy interesante.

Llevo días entrevistando a algunos de sus miembros, estudiando su carisma antes de compartirlo contigo. Se encuentran en España, Chile y diferentes países.

Es la Fundación Centro la Providencia:

El Centro la Providencia es una fundación al servicio de la Iglesia católica. Nació en 1983.

Está respaldado por el Movimiento apostólico de Schoenstatt, y se inspira en la pedagogía del Padre José Kentenich,su fundador.

Une diferentes carismas de la Iglesia con el fin de ayudar a quienes quieren descubrir a Dios en su vida y profundizar en su fe.

El Centro está abierto a todo el que quiera crecer interiormente, sin condiciones ni requisitos previos.

Es un lugar de acogida que ofrece talleres vivenciales que ayudan al hombre a encontrarse con Dios, consigo mismo y con los demás.

Ahí se vive la espiritualidad de Schoensttat a través de su:

Vinculación con la Virgen María.

Vocación apostólica universal.

Modelo del Buen Pastor.

Docilidad a las corrientes de gracia del Espíritu Santo

Fuerte cultivo del espíritu mediante la oración personal, comunitaria (alabanza) y el proceso de perdón, lo que produce como fruto natural la sanación.

Talleres

El trabajo fundamental del Centro, se realiza a través de talleres vivenciales, en los cuales cada participante va profundizando su fe en un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero:

El Perdón, camino de amor.

La Misteriosa Alegría del Perdón.

Ejercicios Ignacianos.

Los talleres son una herramienta de crecimiento espiritual, y encuentro con Dios. Por ser vivenciales, es un trabajo personal basado en la oración de alabanza, la lectio divina y la oración de perdón.

Con estos talleres vas a:

Descubrir a Dios Padre en la propia vida, la manera de comunicarte más profunda e íntimamente con Él y experimentar su amor.

Encontrarte personalmente con Cristo, descubrirlo como Señor y Salvador de tu historia.

Conocer y experimentar el Espíritu Santo como fuente de tu conversión y transformación interior.

Descubrir a María como mediadora en tu caminar con Jesús y como modelo de mujer, hija, esposa, madre y mujer.

Reconciliarte con la propia historia, con Dios, contigo y los demás por medio del perdón y así sanar y restaurar la capacidad de vinculación a las personas.

Empezar a experimentar la libertad interior en Cristo.

Experimentar una renovación de la vida sacramental y el compromiso con el cuerpo de Cristo, su Iglesia

¿Te cuesta perdonar? Podrían ayudarte. ¿Te interesa? Puedes escribirles. Llegan a muchos países. Te paso sus datos:

Pagina web: www.centrolaprovidencia.cl

Correo electrónico: clp@centrolaprovidencia.cl

Teléfonos: Codigo Chile +56 22 7178140

Celular: +569 62484253

Horario de atención: Lunes a Viernes 9:00 – 14.00 horas