Santuarios marianos de todo el mundo rezan hoy por el Sínodo

Durante la oración del Regina Caeli del domingo 28 de mayo de 2023, el Papa Francisco pidió a la Virgen María que acompañe a la Iglesia en su preparación para la próxima Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre de 2023 en Roma. Desde EE. UU. hasta Portugal y Filipinas, los santuarios marianos de todo el mundo rezarán por este evento el próximo miércoles 31 de mayo.

«Pedimos a la Virgen María que acompañe esta importante etapa del Sínodo con su protección maternal», dijo el Papa Francisco, al finalizar el mes de mayo, dedicado a la Virgen María.

Según la Secretaría General del Sínodo, más de 40 conferencias episcopales se han sumado a las iniciativas. Participarán algunos de los santuarios marianos más importantes del mundo, como el santuario de Nuestra Señora de Fátima (Portugal), Nuestra Señora de Czestochowa (Polonia), Nuestra Señora de Knock (Irlanda) y más.

En Filipinas, 26 santuarios marianos y basílicas menores organizarán oraciones para pedir a María que acompañe el Sínodo. En otros países, como Nicaragua, Malasia, India o Bosnia Herzegovina, todas las diócesis estarán participando en este momento.

La Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos en octubre es la tercera y última fase del proceso sinodal, que la Iglesia lleva a cabo desde 2021. Este proceso ha tenido hasta ahora una fase diocesana y continental, donde los fieles católicos de todo el mundo fueron capaz de compartir y discernir hacia dónde está guiando el Espíritu Santo a la Iglesia hoy y en el futuro.

El 15 de marzo, la Secretaría General del Sínodo emitió un comunicado invitando a todas las conferencias episcopales, santuarios marianos e iglesias a orar el 31 de mayo por la Asamblea del Sínodo. Se supone que las oraciones involucran a todas las vocaciones eclesiales: laicos, sacerdotes, vida consagrada, etc.

Esta iniciativa es similar a la cadena de oración que involucra a los santuarios marianos de todo el mundo, para rezar por el fin de la pandemia.

Oración por el Sínodo:

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforzemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén.