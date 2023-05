‘La Carta’: un mensaje del Papa en beneficio del planeta

Una producción del Laudato Si Movement sobre la encíclica del Papa Francisco, que puede verse gratis en YouTube. Ideal para padres y educadores

Una de las claves de The Letter: Laudato Si’ Film (algo así como La Carta: La película Laudato Si’) nos la proporciona Martin Palmer, cofundador de Religiones y Medio Ambiente, cuando dice: «Jamás, en el pasado, el Papa invitó al resto del mundo religioso y profano a trabajar codo con codo en la solución de un gran problema. Es único. Es un punto de inflexión».

Otras dos provienen, entre otras muchas, del Papa Francisco en el propio documental cuando afirma que la esclavitud no ha terminado, que es una gran mentira porque ahora estamos sometidos a otra clase de servidumbre: «La supremacía de lo económico nos hace cada vez más esclavos», indica.

Otra clave sería que la charla que mantiene con representantes de otras regiones remotas del planeta es, a su juicio, «un diálogo que nace en la periferia». Es ese capitalismo salvaje el que también influye de manera negativa en la Tierra. Para afrontar esa destrucción es necesario trabajar junto a aquellos que permanecen al margen de ese sistema: de ahí su alusión a la periferia.

Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común es la segunda de las encíclicas escritas por el actual Papa. Publicada en 2015, ofrece una revisión o puesta al día del «Cántico de las criaturas» de San Francisco de Asís para concienciar a la gente de la necesidad de cuidar la naturaleza y preservar el medio ambiente.

Antes de la escritura, el Papa se reunió con científicos y teólogos para que le delimitaran claramente los problemas que amenazan a la ecología. El documental nos adentra en este capítulo de los movimientos de Jorge Mario Bergoglio en su faceta de hombre religioso comprometido.

Laudato Si’ Movement

Cuenta, además, su petición a varios representantes de otras partes del mundo para que viajen al Vaticano a hablar con él sobre el tema, en busca de una solución que sólo puede nacer a partir del diálogo y la colaboración.

Cuatro de las voces a las que alude en su encíclica: la voz de los pobres y la periferia (Arouna Kandé, de Senegal), la voz de los pueblos indígenas (el Cacique Dadá, del Amazonas), la voz de la juventud (Ridhima Pandey, de la India) y la voz de la naturaleza (Greg Asner y Robin Martin, de Hawai). Distintas perspectivas, distintas edades, distintas creencias, distintas culturas para establecer una conversación plural, que admita otras visiones y otros enfoques.

Compromiso, juventud, conciencia, San Francisco de Asís

San Francisco de Asís es el motor que mueve Laudato Si‘. Veamos este fragmento de la encíclica:

«Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. […] En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior».

Detrás de La Carta, título que alude a esa misiva que, en nombre del Papa Francisco, envían a esas voces escogidas, se encuentra Nicolas Brown, un cineasta comprometido con el medio ambiente. Así lo demuestra su filmografía: ha dirigido documentales como Serengeti Rules y Global Warming: What You Need to Know y algunos episodios de Planeta Humano, La Tierra, un nuevo entorno natural y H2O: La importancia del agua, entre otras series de no ficción.

El Papa Francisco, con los líderes del Laudato Si Movement Laudato Si Movement

En The Letter alterna, con el ritmo adecuado para que el interés no decaiga, las imágenes de algunas zonas del planeta (unas, destruidas por las catástrofes naturales; otras, por las contaminaciones humanas; pero también hay lugar para mostrarnos regiones naturales de gran belleza), declaraciones e intervenciones del Papa (en algunas de ellas habla en español), las vidas de los representantes en sus lugares de origen y noticias en las que vemos cómo el calentamiento global obliga a muchos seres humanos al desplazamiento, con las consiguientes consecuencias: pérdida de vidas, separación de familias, destrucción de entornos de la naturaleza, masificación, hogares temporales…

Otro de los puntos en los que insiste el Papa es la labor de la juventud: son los jóvenes quienes más concienciados están y quienes más se están moviendo; porque ellos heredarán el planeta y su futuro depende de nuestro presente. Se trata de un documento que, además de contarnos una pequeña historia, apuesta por la conciencia social. Nicolas Brown trata de concienciarnos, no de convencernos: este matiz es crucial.

La Carta es un proyecto de YouTube Originals. Puede verse en su canal de vídeos de manera gratuita. Disponible en varios idiomas y con diversos subtítulos, en la web oficial también despliega una serie de recursos para pedir proyecciones públicas en escuelas, festivales de cine, parroquias o universidades, e incluye varias guías en torno al cambio climático que pueden servir de orientación para estudiantes.