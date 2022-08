El protagonista de «Transformers» se hace católico gracias a Padre Pío

Shia LaBeouf afirma haber encontrado la paz que tanto necesita en los brazos de la Iglesia Católica

Sorprendentes noticias desde Hollywood: el actor Shia LaBeouf se ha convertido al catolicismo después de estudiar para su papel principal en la próxima película sobre Padre Pío. Puede que no sea una sorpresa para muchos, considerando que el santo italiano es un intercesor bastante poderoso.

Cuando el actor comenzó a prepararse para el papel del famoso místico y santo estigmatizado, informó estar en un lugar muy oscuro debido a una serie de escándalos y problemas personales, como informó Fox News:

«Tenía un arma sobre la mesa. Yo estaba fuera de mí. Ya no quería estar vivo cuando todo esto pasó. Una vergüenza como nunca antes la había experimentado, el tipo de vergüenza que te hace olvidar cómo respirar. No sabes a dónde ir. No puedes salir y pedir un taco. Pero también estaba en ese profundo deseo de salir adelante”.

Shia LaBeouf en su papel de Transformers East News

Su decisión de aceptar el papel del Padre Pío fue esencialmente por su carrera y no por su fe. Sin embargo, el actor parecía estar buscando algún tipo de guía que lo ayudara a superar sus pruebas y tribulaciones personales.

A pesar de que en su infancia, LaBeouf fue influenciado por la fe judía de su madre y la fe cristiana de su padre, el actor tuvo momentos en su vida en los que no creía en Dios. Sin embargo, parece que Dios tenía planes para él al darle a su carrera un cierto empujón en una dirección muy positiva.

En una entrevista con el obispo Barron, con quien LaBeouf había pasado tiempo mientras se preparaba para su papel, el joven actor compartió: «La comunicación había sucedido. Yo ya estaba allí, no tenía adónde ir. Esta fue la última parada del tren. No había otro lugar adonde ir, en todos los sentidos».

Curiosamente, también señaló: «Ahora sé que Dios estaba usando mi ego para atraerme hacia Él. Apartándome de los deseos mundanos. Todo estaba sucediendo simultáneamente. Pero no habría tenido ningún impulso para subirme a mi auto, conducir hasta [el monasterio] si no hubiera pensado, ‘Oh, voy a salvar mi carrera'».

Shia LaBeouf, durante el rodaje de Padre Pio @frhaiho | Instagram

Intervención celestial

El actor también explicó cómo sintió que Dios había sido un poco «engañoso» en su enfoque para acercarlo más a Él:

«Cuando llegué aquí, ocurrió un cambio. Era como un Three-Card Monte [juego de naipes basado en confundir al oponente, n. del E.]. Parecía como si alguien me hubiera engañado para que lo hiciera. No de mala manera. De una manera que no pude verlo. Estaba tan cerca de él que no podía verlo. Lo veo diferente ahora que ha pasado el tiempo».

El protagonista de Transformers también explicó cómo el enfoque cristiano del arrepentimiento también fue fundamental para ayudarlo a salir de su lugar oscuro. Al tener que admitir ante sí mismo los errores que había cometido, también tuvo que aprender cuán trascendental puede ser la misericordia de Dios.

«Fue ver a otras personas que han pecado más allá de cualquier cosa que pueda conceptualizar y que también se encuentran en Cristo lo que me hizo sentir como, ‘Oh, eso me da esperanza'», compartió LaBeouf con el obispo Barron en la entrevista. «Comencé a escuchar experiencias de otras personas depravadas que habían encontrado su camino en esto, y me hizo sentir que yo también podía».

Shia LaBeouf pasó unos días en un monasterio capuchino para preparar su papel como Padre Pío. Instagram frhaiho

Vale la pena ver la entrevista en su totalidad, ya que el actor comparte mucho más sobre su conversión y su papel como el amado fraile capuchino. Sin embargo, un punto bastante encantador y estresante que LaBeouf compartió fue la presión que sintió de los frailes con los que se estaba hospedando, quienes le dijeron lo siguiente sobre interpretar al Padre Pío:

«No lo malinterpretes. Es el único que tenemos».

Mientras esperamos el lanzamiento del próximo filme sobre Padre Pio, ya podemos darle un premio por inspirar a este actor muy problemático a ingresar a la fe católica. Y sin duda el Padre Pío está sonriendo desde arriba por el papel que ha desempeñado.