Alumnos de primer grado salvan a su maestra en una emergencia médica

Como profesor, debe ser terrible imaginar lo que sucedería si tuvieras una emergencia médica en clase. Pero cuando una maestra en Alabama se desplomó en el suelo, pidió a sus alumnos muy jóvenes que buscaran ayuda, y lo hicieron.

Tracy Hodges, maestra de primer grado en la escuela primaria Cedar Hill en Ardmore, Alabama, se despertó por la mañana sintiéndose bien. Después de que su clase había hecho canto y baile, comenzó a tener visión borrosa. Frente a ella había un grupo de 12 estudiantes, y no podía distinguir algunas de sus caras.

Los niños se dieron cuenta de que algo andaba mal. Sin embargo, al principio pensaron que su maestra solo estaba jugando.

«Fue aterrador para mí porque sabía que iban a tener que ver algo que probablemente no necesitaban ver», compartió Hodges con USA Today . “Pero no me quedaba otra alternativa porque no podía encontrar la puerta de salida”.

«La señora Hodges estaba temblando y pensamos que solo estaba bromeando. Luego se cayó de la silla y se golpeó la cabeza”, informó Dalton Widener, de seis años, quien estaba entre los alumnos presentes.

Emily Johnson, de siete años, explicó: “Se cayó de la silla y se le cayeron las gafas y se cayó”.

Antes de que su maestra perdiera el conocimiento, les dijo a los niños que buscaran ayuda. Siendo lo grandes estudiantes que son, dos se quedaron con ella para vigilarla, y el resto se dispersó por los pasillos en busca de ayuda.

“Algunas personas fueron a buscar al otro maestro y luego fuimos a buscar a la enfermera”, compartió Widener.

La bibliotecaria de la escuela, Heather Snyder, vio a los niños, a la enfermera y a otra maestra en los pasillos y decidió reunir a todos los niños: “Simplemente los agarré y no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero los agarré y amablemente los consolé y solo traté de mantenerlos calmados hasta que pudiéramos descubrir qué estaba pasando”.

Uno de los alumnos de primer grado permaneció en la clase para explicar a los profesionales médicos lo que le había sucedido a su maestra antes de perder el conocimiento.

Afortunadamente, Hodges recuperó la conciencia y después de que el hospital realizó una prueba de COVID que resultó positiva, determinaron que su convulsión estaba relacionada con el coronavirus.

Mientras Hodges comenzaba a recuperarse, la escuela tuvo que tranquilizar a los niños y los padres. Obviamente, se habían asustado al presenciar la emergencia médica, por lo que su maestra se acercó a ellos para decirles que estaba bien.

Hodges cree que los niños ayudaron a salvar su vida y comparte:

“No puedo imaginar cómo se sintieron a los siete años, teniendo que enfrentar eso. Pero si hubiera estado en casa, probablemente habría estado sola porque mi familia estaba en el trabajo y en la escuela. Así que estuve en el lugar correcto en el momento correcto porque me cuidaron”.

“Simplemente doy gracias a Dios todos los días por ellos”, compartió con WHNT .

La escuela y la comunidad quedaron impresionadas con estos mini héroes. El alguacil, el fiscal de distrito, el jefe de policía y el equipo de bomberos de la ciudad vinieron a la escuela para entregarles a los niños certificados y camisetas.

Los «héroes de Hodges», como se les llama ahora, muestran cuán capaces son los pequeños. Pero como Dalton Widener, de 6 años, desea señalar: “Cualquier estudiante lo habría hecho si estuviera aquí”.