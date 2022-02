Párroco en Ucrania: «Las familias se esconden en nuestra casa parroquial»

Así es como se están viviendo las primeras horas de la guerra en Ucrania

“Esta no es una guerra contra Ucrania, sino una guerra en el corazón de Europa. Todos estamos bajo ataque. Es una guerra contra el mundo entero. Ruega por nosotros mientras esperamos buenas noticias, noticias de paz, porque Dios está con nosotros y es nuestra mayor fortaleza. Oramos para que convierta los corazones y los rompa con el poder de la paz, y no los defienda”, dice en una entrevista con la agencia italiana SIR, el párroco de la parroquia católica griega en Lisichańsk en la región de Lugansk, el p. Sergiei Palamarczuk.

Según la agencia SIR, el sacerdote que logró establecer una conexión telefónica se dirigía de Muratow a Lisiczanek. Traía consigo a varias familias que querían refugiarse en su casa parroquial.

“En este momento estamos huyendo de Muratow porque hay demasiadas armas allí. Vemos vehículos militares, escuchamos los sonidos de los bombardeos y fuego de mortero. La situación aquí no era segura antes. Muchas familias han huido en autos y somos los últimos en salir de la zona. Algunos, sin embargo, se quedaron porque no saben adónde ir. El problema es que sabemos de dónde huir, pero no sabemos a dónde ir. Estamos recibiendo malas noticias sobre Kiev, Kharkiv, por lo que en este momento ninguna ciudad es segura. Cuando lleguemos a mi casa en Lisiczańsk, tendremos que pensar qué hacer y a dónde ir «, informó el sacerdote.

A pesar de las dificultades para continuar la conversación, el P. Sergei se reunió para transmitir un llamamiento a la oración a través de los medios. “Gracias por orar, y estamos pidiendo sus oraciones. No dejes de orar por nosotros. Esto es lo más grande y lo más importante. Y una cosa más. Debemos entender que esta no es una guerra contra Ucrania, sino una guerra en el corazón de Europa. Todos estamos bajo ataque. Es una guerra contra el mundo entero. Ruega por nosotros mientras esperamos la buena noticia, la noticia de la paz, porque Dios está con nosotros y Dios es nuestra mayor fortaleza. Oramos para que convierta los corazones y los aplaste con el poder de la paz, y no con la defensa”, enfatizó el sacerdote.

Según la información proporcionada por los medios de comunicación y confirmada de forma continua por los servicios ucranianos, en el distrito de Lugansk se están produciendo combates y evacuaciones de la población.