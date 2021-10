¿Son iguales los hombres y las mujeres?

La observación de los cuerpos sexuados nos enseña otra cosa. Los órganos sexuales son un lugar de fertilidad y de placer. Ahora bien, tanto la fertilidad como el deseo sexual están sometidos a la temporalidad, de forma diferente en el hombre y en la mujer. La fertilidad femenina es cíclica: los periodos fértiles (que se sitúan en el momento de la ovulación) alternan con periodos infértiles. El deseo sexual femenino se ve afectado por este ciclo. En cambio, la fertilidad masculina es lineal, los espermatozoides se producen todos los días. Además, los gametos en la mujer existen desde su estado embrionario y luego son liberados con cada ciclo, desde la pubertad hasta la menopausia; el cuerpo femenino dispone de su reserva de gametos. No es el caso del cuerpo masculino, que produce gametos “bajo demanda”. ¿Qué consecuencia hay? La relación con el tiempo no es la misma en el hombre que en la mujer. El cuerpo de ella vive el flujo del tiempo, el antes y el después; el sentido del largo plazo está impreso en su cuerpo, por poco que tome conciencia de lo que vive el cuerpo; lo que era posible ayer (periodo fértil) ya no lo es hoy (periodo infértil). El cuerpo del hombre vive la renovación perpetua, el presente es siempre el presente de lo posible (desde el punto de vista de la fertilidad). Por consiguiente, la inquietud que cada uno puede vivir en relación al tiempo encuentra reposo en la mirada puesta sobre el otro. En el cuerpo femenino, cada ciclo entabla un proceso: en unos días, mi cuerpo habrá cambiado, pero puedo prever ese cambio, el futuro está contenido en el germen del presente. Es un cuerpo que cuenta una historia. Esta realidad es una seguridad para él, cuyo cuerpo no puede engendrar vida. A la inversa, en el cuerpo del hombre, el mismo poder se da sin condiciones: millones ayer, millones hoy, millones mañana. Esta profusión gratuita es una seguridad para la mujer: la mujer tiene un cuerpo que la invita, podría decirse incluso que la obliga a contar; el hombre tiene un cuerpo que lo invita a renunciar al cálculo. Mutuamente, se dan seguridad, se dinamizan, hacen posible la promesa y el compromiso.

La igualdad se arraiga en las diferencias

En las culturas eminentemente marcadas por la carrera de la rentabilidad, el hombre parece mejor adaptado naturalmente al modelo económico que la mujer. No sufre las limitaciones de la maternidad y ofrece a la empresa una posible disponibilidad permanente. Entonces, su poder se ve reforzado por ello. Si el criterio de comparación hombre/mujer se busca en una realidad externa a la persona de carne y hueso, entonces lo que prevaldrá es la rentabilidad económica, la eficacia económica. Para no verse perjudicadas, las mujeres deberán renunciar a una parte de sí mismas, mientras que ese sacrificio no es, de hecho, exigible a los hombres. Esto produce una mirada profundamente desigual: por un efecto de retorno, el cuerpo femenino es visto entonces como un lugar de limitación, mientras que el cuerpo masculino es un himno a la independencia. Pero entonces, la respuesta igualitaria que canta la intercambiabilidad de los modelos masculinos y femeninos resulta profundamente contraproducente: ¿por qué imponer una paridad si hombre y mujer no se distinguen en nada? ¿Cuál es el interés? ¿No es una forma insidiosa de afirmar que las mujeres no sabrían imponerse sin una cuña legislativa? La paridad solo se impone porque la diferencia es una riqueza; la falta de representación femenina tan frecuentemente deplorada no es un signo de su incompetencia ni de su incapacidad para superar esa dominación masculina invocada tan a menudo, sino la expresión de una ceguera sobre la complementariedad real de los sexos.