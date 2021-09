Atacada con ácido cuando era bebé, Anmol Rodriguez supera e inspira

Tenía solamente dos meses de edad cuando su padre, que quería tener un hijo varón, las atacó a ella y a su madre con ácido mientras la madre le daba el pecho. La historia de Anmol Rodriguez, una modelo india de 26 años, es extraordinaria.

Esta joven mujer lleva mucho camino recorrido. Su madre murió pocos días después del ataque, pero la pequeña Anmol sobrevivió a sus heridas. Pasó cinco años en el hospital después de quedar desfigurada, gravemente quemada y de perder un ojo.

Como ningún familiar quería hacerse cargo de ella, fue enviada a un orfanato donde la cuidaran. Allí, los educadores se aseguraron de que no era discriminada o ridiculizada por los otros niños.

“Solamente tengo buenos recuerdos de mi orfanato. Tenía cuatro amigos que eran muy íntimos y nunca pensé que se me trataría de forma diferente a ellos”, recuerda en una entrevista con Mihika Agarwal de Vogue.

Con su sólido historial académico, la joven decidió asistir a la universidad en Bombay. Fue allí donde encontró la decepción y la violenta confrontación con la realidad: cuando intentaba conectar con otros estudiantes, la rechazaban.

“Las cosas se volvieron muy difíciles para mí cuando entré en la vida universitaria. Me convertí en víctima de discriminación y burlas debido a mi aspecto”, contó a la periodista Diksha Yadav en una entrevista para The Statesman.

Tras caer en una depresión, logró continuar con sus estudios gracias a una tutora que la acompañó personalmente. Ella ayudó a Anmol a superar los momentos más difíciles.

“Mi tutora me ayudó mucho a ver la luz. No solo me enseñó a centrarme en mí misma y en mis objetivos, sino que me ayudó a graduarme en la Universidad y encontrar un trabajo”, contó a Vogue.