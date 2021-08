Perú: Dolor y oración tras choque de embarcaciones que dejó al menos 15 fallecidos

El río Huallaga en Perú, en la provincia Alto de Amazonas, Yurimaguas, región de Loreto, se transformó en escenario de tragedia tras un accidente fluvial entre dos embarcaciones. Desde el Vicariato Apostólico de Iquitos se rezó por las personas que perdieron la vida

“Estaba oscuro. No se veía nada. Era las 4:20 a.m. Nosotros (la embarcación) nos hemos metido dentro de las casas. Ellos bajaban (el bote motor) y nosotros subíamos. Al momento de impactar, en un par de segundos caímos. La mayoría no sabe nadar y había niños. Yo me he salvado y salvé a mi hijo. He perdido a mi esposa y a mi otro hijo de 7 años”.

Así se expresó uno de los sobrevivientes de la tragedia entre dos embarcaciones en el río Huallaga, testimonio recogido por el medio local El Comercio.

El colapso se dio en la madrugada del domingo en la provincia de Altos Amazonas, en la región de Loreto, y dejó al menos 15 fallecidos (datos actualizados al 31 de agosto), además de heridos y desaparecidos.

Es que en base a testigos, una de las embarcaciones naufragó con 80 pasajeros, entre los cuales había unos 20 niños. En medio de este complejo escenario, desde la Marina de Guerra del Perú se realizaban en las últimas horas tareas de búsqueda y rescate

Personas que venían de una vigilia

Según añade El Comercio, la embarcación, conocida como barcaza, había recogido en la madrugada a las 80 personas de “diferentes congregaciones religiosas” que habían asistido el sábado a una vigilia en el denominado caserío de Santa María Bajo Huallaga. Posteriormente, medios como Agencia Andina especificaron que la mayoría eran miembros de la congregación religiosa Nueva Jerusalén.

Minutos después de las 4 am aconteció el choque con el bote a motor, generando que se partiera la embarcación y posterior naufragio. Mientras tanto, las investigaciones preliminares de las causas del accidente continuaban.

La oración por las víctimas

En las últimas horas, luego de conocido lo sucedido, desde la Parroquia San Martín de Porres, en el Vicariato Apostólico de Iquitos, se acompañó el dolor de las familias y se ofreció una oración “por los hermanos cristianos que perdieron a sus seres queridos en el accidente fluvial” en esa zona de Perú.

“Dios, Padre de todos, les da fuerzas en estos momentos tan difíciles”, se publicó en Facebook.

También un accidente en carretera

En la madrugada de este martes 31 de agosto Perú volvió a lamentar la muerte de personas en una tragedia, esta vez en tierra y en una zona de Lima. En este caso, indican medios locales, unas 17 personas perdieron la vida tras el despiste y caída de un bus a un abismo de más de 200 metros en carretera Central. La situación generó también decenas de heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos. Un motivo más para seguir rezando por estas personas y sus familias.