El gobierno argentino autorizó documentos con sexo “X”

La medida hace referencia al “DNI no binario” y no es aislada. Es parte de una serie de resonantes implementaciones del gobierno argentino en torno a temas de la perspectiva de género

El presidente Alberto Fernández puso en marcha un cambio en el registro de los documentos nacionales de identidad para que aquellas personas que no quieran ser identificadas en él como varón o mujer en el campo sexo, se identifiquen con una X. Actualmente, los DNI permiten consignar sexo masculino, o femenino.

Curiosamente, la medida generó rechazo incluso entre los primeros en ser beneficiados por esta implementación, puesto que en el propio acto oficial quien recibió de manos del mandatario su DNI con la letra X se quejó usando en su vestimenta un cartel que expresaba “No somos X”.

Fernández acusó recibo del reclamo y expresó que el “ideal” se alcanzará “cuando todos seamos todes” (SIC). “Escuchaba la queja de alguien que decía que hay otras formas y claro que las hay, seguro, están incluidas dentro de esa X que es una convención internacional que nos permite abrir derechos dentro de los límites. Es un avance, no deberíamos renegar de esto”, consideró.

Coloquialmente, los medios de comunicación y el propio Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por la actual gestión, se refieren a esta medida como el “DNI no binario”. Pero la medida no es aislada. Es parte de una serie de resonantes implementaciones del gobierno argentino en torno a temas de la perspectiva de género. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un formulario a su personal en todo el mundo en la que debían completar, entre otros datos, su Identidad de Género.

La exdiputada Cynthia Hotton, actualmente con responsabilidades en la Organización de Estados Americanos, compartió su repudio al requerimiento que como diplomática le hicieron y señaló que la descripción a la opción “mujer”, no la representaba. En dicho formulario se leía: “Mujer: persona cuya identidad y expresión de género es femenina, coincida o no con el género asignado al nacer. Describe una posición que tiene un carácter social, no natural, marcada por la desigualdad y las violencias respecto al género masculino”.

“Soy natural y orgullosamente mujer. Basta de querer borrar nuestra identidad y estigmatizarnos. Subestimar o negar nuestro sexo natural es la peor forma de discriminar y someter a las mujeres. ¡Sin sexo no hay identidad! #IdeologiaDeGenero y Estado asuntos separados”, se quejó.