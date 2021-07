Puerto Rico: Obispo alerta contra la imposición de la ideología de género

Hay obispos que se arriesgan a denunciar lo que consideran imposiciones por parte de los gobiernos. Uno de ellos es el obispo de Arecibo (Puerto Rico), Daniel Fernández Torres. Ha escrito una carta urgente dirigida a los padres de familia de su diócesis para ponerlos en alerta ante el peligro de la ideología de género.

El prelado portorriqueño dirigió esta misiva a los padres y madres de los 16 municipios que abarca la diócesis arecibeña y los llamó a “no permanecer callados ni pasivos” ante la imposición de esta ideología.

La carta será leída en las 58 parroquias de la zona norte-central de Puerto Rico este fin de semana.

Además, el obispo Fernández Torres pidió oración y ayuno frente a este peligro que acecha a los menores de edad de la isla (y de muchos otros lugares de Latinoamérica). E invitó a los arecibeños y a todos los puertorriqueños a participar en la “Marcha contra la Imposición de la Ideología de Género”, a llevarse a cabo el 14 de agosto, a las 10 am, desde el Capitolio hasta la Fortaleza.

«Todos conocemos, o deberíamos conocer, cómo desde hace varios años se vienen promoviendo legislaciones y diversas iniciativas para implementar en las escuelas públicas un llamado ‘currículo de perspectiva de género’. Y recientemente el gobierno ha anunciado que durante este próximo año escolar esta implementación será un hecho», explicó en su carta el obispo de Arecibo.

«Ante esa pretendida imposición, los padres católicos no pueden permanecer callados ni pasivos. ¡No permitan que les roben la inocencia a sus hijos! ¡Sus hijos no son del Estado! El derecho natural, y no negociable, de educar a sus hijos lo tienen ustedes y es necesario defenderlo. No hacer nada no es opción».