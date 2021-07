Cómo descubrir lo bueno de la vida

Puedo admirar lo que soy, mi vida y la de los demás, no me detengo en las faltas, defectos y carencias

No veo lo mismo que ven todos. Quizás me fijo en otros aspectos de la vida. O me quedo pegado en ciertas imágenes que aparentemente los demás no ven.

Imagino escenas a partir de unas pocas palabras, me bastan para llorar por cosas que nadie ve, sólo yo las intuyo.

Puede que perciba un mundo escondido bajo el agua, en la noche, un mundo diferente que sólo yo observo.

Mientras los demás se quedan con otras realidades, más aparentes, más visibles, más tangibles.

Y pienso que soy raro o extraño. O creo que no encajo.

Buscando el camino

By ShutterDivision | Shutterstock

Me gusta una escena de la película Soul. La protagonista no encuentra su lugar en esta vida, no halla su camino:

«La verdad es que siempre pensé que había algo malo conmigo. Ya sabes, tal vez no soy lo suficientemente buena para vivir. Pero luego tú me mostraste los propósitos, la pasión. Tal vez observar el cielo pueda ser mi chispa, o caminar, soy buena en eso de caminar».

Hasta que la miran de una forma nueva. Y comienza a ver que lo que hay en ella es un camino para ser feliz, una oportunidad para desarrollar dones ocultos.

Tengo mil oportunidades ante mis ojos para sacar a la luz lo que llevo escondido. No tengo que ser como los demás esperan.

Ni siquiera cumplir con mi vida el sueño de otros, o calmar sus expectativas.

Sólo necesito que alguien vea en mí una luz original, un sueño propio, virginal, sagrado. Un deseo de ser un destello de la luz de Dios entre los hombres.

Sólo eso.

Mi luz interior

KieferPix | Shutterstock

¿Acaso no conozco a personas que dan luz? Yo tengo una luz dentro. Cada uno tiene su luz, su brillo, su alma, su forma de irradiar algo que viene del cielo.

Pero a veces, es verdad, la vida opaca mi luz. Se ahoga el grito de mi vida dentro de la garganta.

Pierdo la fuerza interior, dejo de soñar con las alturas. Y mendigo cariño sin encontrar un sentido.

Pero ¿realmente basta con encontrarle un sentido a las cosas? No, quizás no basta.

Es necesario un paso más, un vuelo más alto, un fuego más poderoso para que todo pueda brillar de nuevo dentro de mí.

¿Basta con saber que alguien me ama como soy, en mi esencia, conociendo todos mis límites y carencias?

¿Basta un amor así o es necesario que yo también llegue a amar de la misma manera? Creo que sí. Esos dos amores son necesarios.

Y luego el amor propio que me permite luchar superando mis barreras. Las que otros me han impuesto o las que yo he construido a base de decepciones.

Tengo algo de Dios oculto en los pliegues de mi alma limitada. Tengo una forma parecida a la que Dios soñó al crearme.

El amor es ahora

Estoy hecho para la eternidad mientras consumo mis días sin prestar atención al cielo. No deseo llegar pronto. En cualquier caso deseo, como todos, una vida plena.

Y siento que necesito quererme más y ver lo bello que hay en mí. Quiero admirarme y subir la autoestima. Apreciar el tesoro que llevo escondido en una vasija de barro.

Quisiera ser dueño de mis emociones. Y no correr como un loco de un lado para otro intentando apagar mil incendios y encender otros muchos fuegos.

Cuanto más avanzo parece que el final del camino, ese final soñado, no sé cómo pero queda más lejos.

Tal vez sólo me vale vivir ahora, en presente, soñar andando, sin prisas, sin hacer planes, sin proyectarme.

Decido así no hacer planes que luego puedan desbaratarse. La vida es tan frágil y endeble como un castillo de naipes.

O como un poema lanzado al viento, que no espera ningún eco. O como esa canción que no logro entonar cansada el alma.

Beso mi hoy con pausa, sin decir mucho, guardando un silencio hondo y precioso.

Mi vida tiene un gran sentido

Oksana Polakova | Shutterstock

Me acepto en mi verdad, con mis límites, sin ocultar mis carencias. Como decía el padre José Kentenich:

«Somos maestros en ocultar nuestras cualidades negativas ante la mirada de extraños, ¿no deberíamos esforzarnos también en cubrir las del prójimo con el manto del amor?». King, Herbert. King Nº 2 El Poder del Amor

Cubro con un manto las carencias ajenas. Y no me importa mostrarme débil ante quien me mira, con esa mirada que sólo tiene Dios al mirarme. Esa mirada que me acepta, acoge y no condena.

Tengo claro que hay un propósito para mí en este mundo, un camino, un bosque, un lago y un mar para vivir tranquilo.

Hay corazones a los que amar y en los que echar raíces. Hay una verdad en la vida que yo apenas deletreo con un corazón de niño.

Y me quito el miedo de un manotazo para que no me impida emprender nuevos vuelos. Sé que mi vida se une con otras piezas en el puzle de mi historia. Encajando unas con otras o sobrando cuando sobran.

Sé que no puedo vivir sin pasión la vida, sin esperanza. Cada presente que toco forma parte de mi historia.

Y lo enfrento sin miedo, sin temer que se me escape. Lleno de esa esperanza santa de Jesús ante la vida.

Me arrodillo tranquilo ante el futuro. Sé que puedo admirar la vida que Dios me entrega. No me detengo en mis faltas, defectos y carencias. Me fijo en los puntos fuertes, en mis dones y talentos.

Lo mismo hago con mi hermano, con aquel con quien navego. Veo sólo lo que brilla, no me fijo en lo que está muerto. Admiro la belleza como Dios admira la mía. Siento la paz dentro. Todo encaja.