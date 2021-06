Santo Domingo Henares, el obispo que cosía ropa para los pobres

El dominico español fray Domingo Henares fue misionero en Filipinas y Vietnam. Llegó a ser obispo y murió mártir

Santo Domingo Henares nació el 19 de diciembre de 1766 en Baena (Córdoba, España). La pobreza hizo que su familia se trasladara a Granada. La familia hizo abundantes sacrificios para que Domingo pudiera tener estudios puesto que se notaba que era muy inteligente.

En agosto de 1783 ingresó en el convento de Guadix y prestaba atención a las noticias que llegaban acerca de las misiones en América y Asia. Esto le hizo pensar en ser de la Orden de Predicadores y así fue.

A Filipinas y a Tonquín (Vietnam)

En septiembre de 1785 partió como misionero a Filipinas haciendo escala en Puerto Rico, La Habana y Veracruz. De Veracruz se trasladó a Acapulco para embarcar en un galeón filipino. Una vez allí, en Oriente, siguió sus estudios y fue ordenado sacerdote. Se dedicó a la enseñanza.

El 20 de septiembre de 1789 se trasladó a Macao, donde tuvo que esperar un año para acceder a Tonquín (antigua colonia francesa en el norte de Vietnam), que era conocida por la persecución que sufrían los cristianos.

En septiembre de 1800 el Papa lo nombró vicario apostólico y obispo. Después de hacer tres ejercicios espirituales aceptó por humildad y fue ordenado en 1803.

Su sabiduría y su bondad hizo que los mandarines lo respetaran. Aprendió la lengua y sabía especialmente de medicina y de astronomía. Al mismo tiempo, se preocupaba por los más desfavorecidos: por ejemplo, cosía y remendaba ropa para los pobres.

El Nerón de Oriente

Sin embargo, bajo orden del sanguinario rey Minh-Manh se desató una intensa persecución y los sacerdotes debían ir cambiando de residencia para huir del peligro. En 1827, en cinco meses cambió once veces de domicilio.

La persecución ya no cejaría. Para no comprometer más a las familias cristianas de Kien-Loao, trató de escapar en barco pero una tormenta lo devolvió a la costa. El 9 de junio de 1838 Domingo Henares fue apresado. Los captores lo metieron en una jaula de cañas y lo llevaron ante un tribunal, que lo condenó a muerte el 11 de junio. El día 19 la sentencia fue confirmada por el rey. Fue decapitado en San-Vi-Hoanh el 25 de junio.

Junto a santo Domingo Henares fue también martirizado san Francisco Do Minh Chieu, que era catequista.

La fiesta de santo Domingo Henares y de san Francisco Do Minh Chieu se celebra el 25 de junio.

Oración

Escucha, Señor, las oraciones que te dirigimos con alegría, para que, al celebrar devotamente cada año el día del martirio de los santos Domingo Henares y Francisco Do Minh Chieu, imitemos también su constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo.

Puedes leer otras vidas de santos aquí.