«Para rodar Amanece en Calcuta hay que estar loco de remate»

Jose María Zavala nos habla de la intrahistoria de su última película sobre Santa Teresa

El próximo viernes, 16 de los corrientes, José María Zavala, jaleado escritor, director de cine y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, entre otros hallazgos, estrenará en salas de cine españolas el documental testimonial ‘Amanece en Calcuta’, su cuarta inmersión en el largometraje, que produce Piucho Films y distribuye European Dreams Factory. Es tal la fuerza que emana de su contenido que estaba obligado a encontrarme de nuevo con el autor e indagar en su intrahistoria. Éstas son sus respuestas.

Entre todas las hagiografías posibles, ¿por qué llevar al cine a Teresa de Calcuta?

Su mensaje es muy actual: hay que llevar esperanza a todos los rincones de la tierra, salir de nosotros mismos y darnos a los demás.

¿Por qué no una película con actores?

Porque en este y otros muchos casos la realidad supera a la ficción. Si eres capaz de dirigir un documental con el ritmo de un thriller, tiene mucha más fuerza contemplar imágenes inéditas de la Madre Teresa y escuchar su cadenciosa voz, que recurrir a una actriz que la interprete.

¿Qué criterio determinó la inclusión de los seis testimonios que desfilan por la pantalla?

Su tremendo impacto: una campeona de España de natación que se quema el 85% de su cuerpo tras una explosión de gas y se marcha a Calcuta a curar leprosos; un católico del Reino budista de Bután que pide a Jesús una señal para ser sacerdote y la Madre Teresa se sienta un buen día a su lado en el avión para confirmárselo; una madre de familia que escucha la voz de Madre Teresa para que lleve a su marido, desahuciado por los médicos a causa de un tumor cerebral, a un doctor hindú y se cura…

¿Por qué es importante poner el foco en el legado de Teresa de Calcuta?

Porque hoy vivimos en una sociedad profundamente insolidaridad y dividida. Y su legado predica todo lo contrario: el amor a Dios y al prójimo.

¿Nada le ha frenado para no estrenar en pandemia?

Hago cine católico no para ganar dinero ni para hacerme famoso. Todo eso carece de importancia cuando está en juego el bien que esta película va a hacer a tantas personas sufrientes y necesitadas de Dios.

¿Qué le ha aportado la filmación de ‘Amanece en Calcuta’?

Darme cuenta de que no debo quejarme, aunque tenga problemas, porque hay muchas personas sufriendo bastante más que yo.

Usted es un director de cine católico, manifiestamente declarado. ¿No existe cierto temor de otros directores de no manifestarse en esta línea por el manido “qué diran”? ¿Será que el público prefiere un cine exento de ideas, de pensamiento?

Me importa un bledo, francamente, lo que piensen de mí. De lo contrario no haría estas películas que tanto bien hacen. Sólo me importa lo que Jesús piense de mí.

¿Cree que existen personajes, no necesariamente cargados de identidad religiosa, que sean cristianos de andar por casa? ¿Los llevaría a la pantalla?

Si constituyen un buen ejemplo para los demás, por supuesto que sí.

¿Cuáles son las directrices por las que se guía para elegir las historias a las

que da vida?

Precisamente el ejemplo que cada una de esas personas puede aportar a una sociedad carente de valores. Pretendo demostrar que los héroes de Marvel son a veces tan reales como la vida misma: desde Rosario Dueñas, hasta María de Himalaya o Patricia Moreno. Personas de carne y hueso que se fían de Dios y son felices haciendo felices a los demás.

¿Quién ha influido en su vida en la toma de decisiones sobre el trabajo?

Jesucristo, a quien le abrí mi corazón de par en par hace ya doce años. Desde entonces, Él conduce mi vida.

Picasso decía: “Yo pinto para que al que tenga dolor de muelas, al ver mi cuadro, se le quite ese dolor”. ¿La esencia de ‘Amanece en Calcuta’ va por ahí?

Las comparaciones son odiosas. Picasso era un gran artista y yo soy un modesto director de cine. Ahora bien, he dirigido y escrito ‘Amanece en Calcuta’ para llevar esperanza y remover los corazones de tantas personas sedientas de Dios, muchas de las cuales aún no lo saben. Mi experiencia personal, después de permanecer 15 años alejado de Dios, es que sin Él es imposible ser feliz.

Alejandro Jodorowsky aclaraba que el arte que no cura no es útil. ¿Considera que su trabajo en ‘Amanece en Calcuta’ es pura terapia?

Podría considerarse, sí, como una especie de terapia espiritual. Pero es mucho más que eso: he visto salir de la sala de cine, tras ver ‘Amanece en Calcuta’, a muchos jóvenes con los ojos enrojecidos y unas ganas irrefrenables de dar un vuelco a sus vidas.

¿Cuáles son los ingredientes de que debe constar un filme para que rezume sinceridad y honestidad en la vida del hombre?

Ante todo, veracidad: que todo lo que cuentes sea auténtico. Hay que decir siempre la verdad aunque duela.

¿Cuál es la fórmula para reivindicar al cineasta comprometido con la realidad cristiana, cultural e independiente?

Para rodar películas como ‘Amanece en Calcuta’ hay que estar loco de remate. Loco de Amor, con mayúscula: de amor a Dios y a los demás. Y para eso hay que seguir una coherencia de vida y predicar con el ejemplo. Si no eres auténtico, difícilmente puedes ser instrumento para tocar almas y contagiar ese amor a los demás. La conversión sincera debe ser el primer paso.

¿Nos hallamos ante un renacimiento del documental dentro y fuera de nuestras fronteras?

Cierto. Como decía antes, muchas veces la realidad supera a la ficción y no necesitas recursos para crearla. Cada vez más espectadores se dan cuenta de eso.

¿Por qué cree que existe tanto prejuicio sobre el cine religioso?

Es lógico en una sociedad descreída, pero también es cierto que algunas películas de este género son demasiado “beatas” y aburridas.

¿Cuál es su punto de vista sobre la muerte y la trascendencia?

¿Cuál va a ser…? Pues el de una persona creyente, convencida de que la vida no termina aquí, en la tierra, sino que empieza realmente y para toda la Eternidad tras la “muerte”.