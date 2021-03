Iquitos (Perú): Un mensaje de esperanza tras un largo “viernes santo”

El administrador diocesano del Vicariato Apostólico de Iquitos, el padre Miguel Fuertes Prieto, confirmó a Aleteia la llegada de la planta de oxígeno que se había establecido como objetivo de la campaña “Sé un ángel del oxígeno, Loreto te necesita”. Un fuerte testimonio y mensaje de aliento en medio de la crisis del coronavirus desde una región amazónica peruana

“Llegó la planta de oxígeno y está instalado en el local donde va a operar, faltan todavía los compresores que podrían estar a mediados de abril porque están en una zona de Brasil donde están en cuarentena”.

Con estas palabras, desde la región amazónica de Perú, el padre Fuertes confirmó a Aleteia un anhelo que llena de esperanza a una localidad castigada por el coronavirus y también la falta de oxígeno.

El padre Fuertes fue el impulsor de la denominada campaña “Sé un ángel del oxígeno, Loreto te necesita” y este 19 de marzo, en la fiesta de San José, el avión con la planta de oxígeno finalmente aterrizó.

Las imágenes de la planta que fueron compartidas a Aleteia:

“Hay que estar preparados”

Ahora, mientras se sigue recaudando el dinero para cancelar la compra de la planta y con ello otros elementos como los compresores, la situación parece ser más auspiciosa con respecto al coronavirus en esa zona. No obstante, hay que estar preparados ante la eventual llegada de una nueva ola del coronavirus.

“La situación en Iquitos pareciera que está mejorando. En los hospitales hay menos enfermos de COVID. La cepa de Brasil sigue siendo mortal en varias personas. La demanda de oxígeno en estos momentos está bajando bastante, aunque todavía hay que estar trayendo balones de un sitio y del otro. Hay que estar preparados”, dijo Fuertes.

Difícil quedarse en casa

La lucha contra la pandemia en Perú continúa y además de la alerta generada en Iquitos, en Perú también se ha decretado un cierre total para Semana Santa con el fin de buscar evitar el aumento de los contagios.

“En Iquitos tenemos temor que el corte no se respete demasiado donde las condiciones no son adecuadas para quedarse todo el día en casa. La esperanza de que sigan bajando los enfermos, los contagios, aunque ya están hablando que la tercera ola podría llegar antes de lo previsto. No hay forma de saberlo”, indicó Fuertes.

Por otro lado, el hecho de que haya comenzado la vacunación, entre los beneficiarios las personas mayores de 65 años, es también esperanza de que “si siguen llegando vacunas se pueda cortar la cadena de los contagios”.

Una larga cuaresma, un largo «viernes santo», pero…

Hasta aquí la contextualización que hace Fuertes sobre la situación que se sigue viviendo en Iquitos. Pero para finalizar no dejó la oportunidad para compartir con Aleteia un mensaje cargado de vida en medio de tanto dolor.

“Nos encontramos a una semana de comenzar la Semana Santa, que comienza con alegría, continúa con dolor y finaliza con exaltación de fiesta, alegría por la resurrección de Jesús. Es una larga cuaresma, un largo viernes santo que hemos estado viviendo desde hace un año, poco más. Pero en todo ello hemos tenido signos suficientes para seguir creyendo en la humanidad y en el Señor».

Puedes escuchar el mensaje de esperanza completo que Fuertes le dio a Aleteia a continuación:



https://wp.es.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/7/2021/03/AUDIO-2021-03-20-11-08-44.m4a

Los ángeles siguen llegando, Iquitos vuelve a respirar. Ojalá esto también se replique en zonas donde aún hay carencias y demandas.







