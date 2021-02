«Antón, su amigo y la Revolución Rusa»: “Dios es una fuerza del bien en el mundo”

Entrevista al guionista canadiense Dale Eisler, cuya película muestra la amistad de dos niños, uno cristiano y otro judío. Un canto a la amistad por encima de los prejuicios.

Gracias a European Dreams Factory, el próximo viernes, 12 de febrero, las salas de cine españolas acogerán el estreno de «Antón, su amigo y la Revolución Rusa», la última película del jaleado director georgiano, Zaza Urushadze, que murió repentinamente a los 54 años.

En el año 2013, su historia Mandarinas fue candidata al Oscar en la categoría de mejor película en lengua no inglesa. ‘Antón, su amigo y la Revolución Rusa’ está inspirada en hechos reales de dos niños, uno cristiano y otro judío, cuya amistad está por encima de los prejuicios, el odio y el paso del tiempo. Por fortuna, hemos podido hablar con el guionista de tan luminosa historia.

– ¿Cuál es el origen de ‘Antón, su amigo y la Revolución Rusa’?

Es la historia de mi madre. Mientras crecía, ella me hablaba de aquel día de 1919, cuando asistió a la muerte de su padre, tras ser abatido por la milicia bolchevique al alcanzar Ucrania.

– ¿Cómo fue la colaboración en el guión con el desaparecido Zaza Urushadze?

Muy buena. Zaza pudo hacer una investigación adicional en la que incluyó personajes históricos como Dora. Todo ello sin contar con otros puntos de vista culturales que añadió y que yo desconocía.

– ¿Cuándo decidió dedicarse a la escritura de guiones?

Tras la publicación de mi libro. Varias personas dijeron que la historia podría inspirar una buena película. En ese momento decidí escribir una adaptación del guión de ese manuscrito.

– ¿Por qué considera que funcionan mejor en el cine películas con protagonistas al estilo de ‘La vida es bella’ o ‘El niño con el pijama de rayas’?

La amistad de los niños en la infancia engancha inmediatamente al espectador, puesto que todos podemos identificarnos con ellos y comprender lo importante que es ella a esa temprana edad. La inocencia que destilan es especialmente poderosa cuando se contrasta con un mundo de adultos violento.

Dios no «reparte suerte»

– ¿Cree que la Historia no está al corriente de los conflictos que narra el filme?

Sí, creo que muchos no conocen la historia de los alemanes que vivían en Rusia durante este periodo. De hecho, un gran número emigró a la región del Mar Negro. La emperatriz rusa Catalina la Grande promovió allí su asentamiento para que pudieran trabajar el campo. Estaban instalados en zonas étnicas y a su vez se organizaban en torno al desarrollo de las religiones, ya fuera la católica, la luterana o la menonita.

– ¿Cree que ‘La suerte la reparte Dios’ o que ‘Dios no existe’?

Creo que Dios es una fuerza del bien en el mundo y que su presencia está dentro de nosotros.

– ¿Cuál es su idea sobre la trascendencia?

Algo que existe más allá de la realidad física y de nuestra capacidad de comprenderlo todo.

– ¿Cuál es su receta para soportar el dolor y el sufrimiento?

Esos estados de ánimo forman parte de estar vivo, lo cual implica que otros sufren más que yo.

– ¿Le gustaría que alguien siempre guiara nuestros pasos para saber si las consecuencias de nuestros actos son justas?

No, creo que tenemos conciencia y sabemos lo que está bien y lo que está mal, y debemos actuar en consecuencia.

Amistad más allá de la ideología

– ¿Cuál es su percepción de la familia, a tenor de las mostradas en la película?

La familia forma parte de nuestra identidad y de nuestro sentido del yo. Además nos proporciona una experiencia y una historia compartida de la que no podemos huir.

– ¿Por qué la amistad está por encima de cualquier ideología?

La amistad es más profunda que la ideología. Como dijo Cicerón, “el significado de la importancia de la amistad es que une los corazones humanos”.

– ¿Es real la anécdota de los niños con las gafas y la lagartija?

Sí, creo que es un folclore de aquellos tiempos.

– ¿Ha probado a realizar una foto a las nubes?

No lo he hecho, pero cuando era joven a menudo me tumbaba de espaldas y admiraba su majestuosidad.

– Si la COVID-19 ha convulsionado a escala mundial, ¿qué futuro le espera al cine si las salas no se consiguen llenar?

Cuando la pandemia nos deje, confío en que la gente vuelva a relacionarse con normalidad, vuelvan los grandes momentos de revivir las películas y se vuelva al cine. Esa es mi ferviente esperanza.

– Cuando se estrene, ¿qué reacción espera del público?

Espero que le guste y aprecie la película. Que reconozca en ella una historia que transforme sus corazones, acentúe su belleza visual y su atractivo emocional. Estoy seguro de que también era la esperanza de Zaza. No se me ocurre mejor homenaje para él que al espectador le encante su última aventura.

Trailer de la película: Antón. Su amigo y la revolución Rusa







