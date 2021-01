El temporal histórico de nieve en España deja caos… y solidaridad

Un temporal histórico destroza y paraliza España, pero la nieve también deja grandes gestos heroicos de caridad

Madrid parece Siberia. No se ven los coches y no se distingue el asfalto de la calle con la acera. Los comercios cerrados, árboles destrozados y ni un alma por la calle. Los pocos valientes que salen a la calle se encuentran con un paisaje “apocalíptico” que no se había visto nunca en España.

El histórico y tremendo temporal de nieve apodado ‘Filomena’ ha dejado grandes estragos en la península. Durante varios días decenas de coches han quedado atrapados, el metro prácticamente inutilizado y miles de comercios sin poder abrir. Pero como siempre de toda situación se “hacen nuevas todas las cosas”. Después de la tremenda tormenta, los niños y las familias han salido a la calle a jugar con la nieve. Aunque no todos han podido. Las personas más necesitadas -como siempre- han sido las más afectadas. Y por eso muchos se han echado a la calle para ayudar.

Personas anónimas se ponen manos a la obra

Estaría fatal empezar este artículo por cualquier otro testimonio que no fuera el de cientos de personas que han salido a la calle para ayudar en todo lo que hiciera falta. Jóvenes quitando la nieve del techo de las parroquias, vecinos despejando las calles de nieve, personas que empujan los coches para que no queden atrapados… Incluso alguno ha decidido mostrar sus dotes artísticas.

Descubre algunas de estas historias en la siguiente Galería fotográfica

El juvenil de fútbol del Atlético de Madrid ayuda a coches atrapados

El club de fútbol Atlético de Madrid ha tenido que aplazar su partido por la ventisca. Y mientras tanto, los jóvenes de la cantera han salido a la calle para empujar a los coches que se quedaban atrapados por la nieve.