El mejor disco de la década de los 80 es también un disco cristiano

“The Joshua Tree” de U2 arrasó en todo el mundo y esconde numerosas referencias religiosas

La prestigiosa BBC británica ha hablado: el mejor disco de los años 80 es “The Joshua Tree” de los irlandeses U2. Este título no es nada banal si tenemos en cuenta que en los años 80 vieron la luz algunos de los discos superventas de la historia de la música; discos con números aún no superados 40 años después, como son “Thriller” de Michael Jackson, “Back in black” de AC/DC o “Born in the USA” de Bruce Springsteen.

Han sido los oyentes de BBC los que han elegido “The Joshua Tree” como el mejor disco de los años 80 y es que para muchos, canciones como “With or Without you”, “I still haven’t found what I’m looking for” o “Where the streets have no name” forman parte de la banda sonora de sus vidas.

Un antes y un después de U2

“The Joshua Tree”, o “El árbol de Josué”, fue el disco que catapultó definitivamente a los de Bono hacia el olimpo de los elegidos de la música. Y no solo supuso un antes y un después en la carrera de U2, sino que muchos críticos lo consideran también el mejor disco de la banda. Las cifras lo avalan: ha sido número 1 en las listas de 22 países y también en los charts de música cristiana. La revista Rolling Stone colocó a “The Joshua Tree” en el puesto 26 de los 500 mejores discos de todos los tiempos.