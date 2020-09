El Papa: Comunicar cercanía aunque haya distancia física por la pandemia

«Ven y lo verás» (Jn 1:46) Comunicar encontrando a las personas como y donde están, es el título del mensaje del papa Francisco para la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (JMCS) que cada año se celebra el día de la Ascensión del Señor. El próximo 2021, será el 16 de mayo.

El Papa asegura que en el transcurso histórico que estamos viviendo, en un tiempo que nos obliga a la distancia social a causa de la pandemia, la comunicación puede hacer posible la cercanía necesaria para reconocer lo esencial y comprender verdaderamente el significado de las cosas.

En su mensaje para la JMCS 2021, sostiene, no conocemos la verdad si no la experimentamos, si no encontramos a las personas, si no participamos en sus alegrías y en sus penas.