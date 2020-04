Caracas: El Nazareno subirá al papamóvil

“Sin Nazareno no hay Semana Santa”, se quejaba hace unos días una fiel devota que acude a la Iglesia de Santa Teresa –hogar del Nazareno de San Pablo- con o sin días santos. “Fin del mundo, es la primera vez que esto pasa!”, exclamaba un cófrade del Nazareno al saber que las ceremonias serían seguidas por redes y medios.

Desde 1696, el Nazareno ha salido ininterrumpidamente en hombros de su pueblo cada Miércoles Santo. Es una de las ceremonias más antiguas e infaltables de la ciudad capital. Una tradición que llueva, truene o relampaguee, se cumple con toda solemnidad y rigor.

Casi al unísono, el periodista y sacerdote, coordinador de prensa de la Arquidiócesis, el P. Honegger Molina, estrecho colaborador del cardenal Baltazar Porras, señalaba en un programa matutino de televisión: “”No es fácil decirle a la gente que no acuda a los templos… La gente clama, en las zonas populares, que saquemos al Nazareno de San Pablo y a la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela“, expresó.

Y, para tranquilidad de la feligresía, aseguró que la Iglesia trabaja en Caracas para que el venerado Nazareno de San Pablo recorra las calles de la ciudad durante la Semana Santa y así el pueblo pueda conectarse con su ruta y pedirle por la salud del mundo y el país. Y fue cuando surgió la idea: subirlo a papamóvil.

Llegó el esperado anuncio

La Arquidiócesis de Caracas ha hecho un anuncio que ha llevado esperanza en medio de la angustia y la incertidumbre: El Nazareno de San Pablo procesionará, sólo pero puntual, por las calles de la ciudad. El pueblo siempre ha ido al Nazareno. Esta vez la veneradísima imagen saldrá al encuentro de su pueblo en cuarentena, recorriendo las avenidas, urbanizaciones y barrios de la capital, para que su presencia no falte a los devotos caraqueños .

La imagen del Nazareno de San Pablo recorrerá las calles de la capital venezolana en el papamóvil el miércoles 8 de abril, para ayudar a los fieles a vivir la Semana Santa desde el encierro por el coronavirus.

Mediante su cuenta de Twitter, la Arquidiócesis anunció que el Consejo de Gobierno aprobó el recorrido de la imagen a partir de las 9:00 a.m. del Miércoles Santo. Desde edificios y viviendas se podrá observar al Nazareno aproximarse y unirse en oración a su paso.

El Miércoles, día del Nazareno

El Nazareno de San Pablo es una de las advocaciones más fuertes de Venezuela. Esta escultura de Jesucristo se venera en la Basílica de Santa Teresa en Caracas. El Nazareno, es una obra del siglo XVIII tallada en madera de pino de Flandes, el cual representa a Jesús cargando la cruz.

Entendidos aseguran que la imagen se está doblando pero sigue allí, tan firme y hermosa como siempre. El Miércoles de la Semana Santa se contempla la séptima estación en el Viacrucis por lo que se realiza su procesión ese día durante 3 o 4 horas.

Cada año, los devotos acuden por miles a pagar promesas. Las misas se suceden una tras otra y visitantes, tanto adultos como niños, llegan con sus túnicas color morado-nazareno a pagar promesas y postrarse ante la doliente imagen que, según la leyenda, dijo al escultor cuando la terminó: “¿Dónde me has visto que tan perfecto me has hecho?” De la impresión, el artista tallador anónimo del siglo XVII, cayó muerto.

Subido al papamóvil

Lo interesante de esto es que la Iglesia ha puesto a funcionar su creatividad y el Nazareno recorrerá Caracas, a pesar de la cuarentena. Era un clamor popular. Y la iniciativa surgió, tal vez, inspirada por el propio Nazareno: el papamóvil será el vehículo que lo transportará, seguro y visible por las rutas de la ciudad.

La ruta recorrerá gran parte de la extensión capitalina para veneración de sus devotos. Saldrá por las principales calles y avenidas cubriendo lo que se conoce como La Gran Caracas, es decir, una amplia conurbación que sale de los límites de la capital metropolitana y se adentra en vastos sectores populares que circundan los alrededores.

Subido en el papamóvil, el Nazareno de San Pablo recorrerá gran parte del Área Metropolitana de Caracas para que los devotos puedan admirarlo y elevar sus plegarias al cielo. También, desde la Arquidiócesis de la capital, se pidió comprensión a la ciudadanía por la ruta que fue trazada. Todos quieren verlo pasar.

La imagen se transportará, según explicó el propio cardenal Porras, observando todas las normas de higiene y salubridad que han dispuesto las autoridades. “No se permite sacar la imagen a hombro o a pie; se utilizará un vehículo “debidamente adornado y seguro”. Además, de transportar los equipos de sonido, irá sólo un sacerdote; y su ayudante para la animación y rezos, en otro vehículo.

Se ha trazado una ruta a lo largo y ancho de toda Caracas, a la cual otras parroquias podrán unirse y organizar el recorrido de la imagen por sus sectores a fin de que se coloque al alcance visual de la mayor cantidad de personas.

Dijo el Cardenal Porras: “Los fieles que pagan promesas al Nazareno, dadas las circunstancias, ofrézcanlas desde sus hogares. En tiempo oportuno podrán visitarlo”. Al término de la cuarentena, estamos seguros de que la Basílica de Santa Teresa se verá colmada del gentío que llegará a los pies del amado Nazareno de San Pablo.

Iglesia Católica, la que mejor trabaja

