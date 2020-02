“Mataron a mi hijo de 7 meses de gestación”, el caso de aborto que sacude a Colombia

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Juanse tenía siete meses de gestación, su desarrollo era normal y el embarazo no había tenido complicaciones. Pero Juanse no nació, fue abortado por decisión de su madre, aduciendo no estar preparada para ello y basada en una polémica interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia.

Además de quitarle la vida a su hijo, la mujer le quitó a Juan Pablo Medina el derecho de ser padre y a pesar de la batalla jurídica que emprendió cuando conoció la decisión de su exnovia, no pudo evitar que abortara al niño.

“En el mes de septiembre de 2019 nos enteramos que el bebé ya estaba concebido y desde ese instante empecé el acompañamiento hasta que a finales del año pasado no supe más de ella”, contó el joven a la cadena Blu Radio. Añadió que estuvo muy pendiente del embarazo, el cual transcurrió de manera normal pero que a través de terceras personas supo de la intención de su exnovia de abortar al niño.

“Ella decía que quería continuar con su carrera profesional y que no tenía los medios económicos para sacar al bebé adelante. También afirmaba que conmigo había terminado supuestamente la relación hace seis meses y que no se sentía preparada para ser mamá”, contó el joven a otros medios de comunicación.

Lucha por ser padre

Durante algunas semanas el joven trató de impedirlo, incluso a través de una acción de tutela (recurso de amparo que protege derechos fundamentales), de plantones, protestas públicas y mensajes en redes sociales a los que se sumaron miles de defensores de la vida.

Sin embargo, una jueza le pidió a Profamilia –entidad que promueve campañas de planificación familiar y que para sectores provida es una empresa abortista– que analizara el caso de Angie Tatiana Palta, pero según Marta Royo, directora de esta entidad privada, el hecho se encontraba bajo una de las tres causales de aborto despenalizadas por la Corte Constitucional.

Esas causales que permiten el aborto en Colombia son muy específicas: cuando exista una malformación fetal que haga inviable su vida extrauterina; en los casos en que el embarazo sea producto de violación, y en los eventos en los que la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer (Sentencia C-355 de 2006).

Lo que Juan Pablo Medina no se explica y muchos colombianos no entienden es cómo aceptaron las motivaciones de la madre porque no se ajustan a ninguno de los tres casos permitidos en Colombia.

Según la señora Royo, “los profesionales ofrecieron asesoría integral a la madre sobre las distintas opciones con las cuales ella contaba”. Sin embargo, después de la “asesoría integral” a la joven de 22 años, se produjo el aborto por parte de Profamilia.

Ante estos dolorosos hechos, Juan Pablo pidió que le entregaran a su hijo para darle cristiana sepultura y aseguró que va a ir hasta las últimas consecuencias contra todos los que participaron en este aborto, entre otras razones –según reportes de prensa–, porque Profamilia utilizó el dictamen de un ginecólogo sobre la afectación sicológica de la madre de su hijo, cuando, según la ley, este tipo de diagnósticos debe emitirlo un psicólogo.

“La vida es sagrada”: Iglesia

En medio de tantas voces de rechazo, los obispos colombianos manifestaron su “tristeza, consternación y solidaridad”. En una declaración la Conferencia Episcopal manifestó: “Hemos visto perplejos cómo las instituciones de este país no garantizaron los derechos del padre que, con persistencia y tenacidad, luchó por la vida de su hijo a través de los conductos regulares”.

Como en todos sus pronunciamientos, los prelados insistieron: “…la vida es sagrada, el aborto es una injusticia que clama al cielo y una gravísima herida a la sociedad, que no es posible construir la paz implantando esta pena de muerte contra los más pequeños e indefensos”. Los obispos también pidieron a las autoridades que atiendan este clamor por la vida y convocaron al pueblo católico a jornadas de oración por el derecho a la vida, tan vulnerado –según la Iglesia– por recientes sentencias judiciales.

Sentencias contra la vida

Precisamente para las próximas semanas se espera un fallo de la Corte Constitucional ante dos demandas de la abogada Natalia Bernal, quien busca proteger a los niños y afirma que el aborto causa un gran sufrimiento tanto al niño como a la madre.

El pronunciamiento judicial no se ha producido pero se ha filtrado a la prensa que el fallo del magistrado Alejandro Linares ordenaría despenalizar el aborto hasta las 12 semanas sin ninguna limitación, lo cual representaría un gran avance para el aborto en Colombia.

Por su parte, a pocos días de emitirse este fallo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a la Corte la despenalización total del aborto y proteger los derechos alcanzados por las mujeres en Colombia.

Las organizaciones provida han transmitido su alarma y preocupación ante sentencias judiciales que estarían violando el Artículo 11 de la Constitución Política el cual declara que la vida humana es inviolable y “no habrá pena de muerte”.

