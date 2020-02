Nos invaden los piojos

¿Qué son los piojos?

Son insectos parásitos que se alimentan de sangre humana. No infestan animales como gatos o perros.

Las hembras ponen los huevos (liendres) en la base de los pelos. Se adhieren con un potente “pegamento” que dificulta su extracción. De ahí la importancia de utilizar un peine con púas especiales (liendrera).

Las liendres salen del huevo en 5-10 días y esas larvas se convierten en adultos en 15 días, dando la posibilidad de nuevos huevos. Se reproducen y contagian ( infestan, no infectan)

¿Cómo se contagian?

Los piojos pueden trepar por el pelo pero no saltan como las pulgas, ni vuelan. Así que, si no se está muy cerca de quien está infestado, si no hay contacto de cabezas ni tampoco se comparten accesorios del pelo (peines, pinzas, gomas, coleteros, cintas, gorr@s, pañuelos, horquillas, cascos de música…) no deberían contagiarse.

Los piojos pueden vivir varios días en casa, por lo que debería limpiarla exhaustivamente desde el primer día que se detecta la presencia de dichos piojos. Éstos no sobreviven mucho fuera del ser humano, con lo que no se pueden contagiar en la arena, ni en el césped, ni en el agua, ni a través de animales domésticos, ni de la alimentación.

¿Quién los padece?

Suele afectar a niños de entre 3 y 10 años y a familiares cercanos. Antiguamente se asociaba a personas que vivían en la calle y con poca higiene, pero la razón era la vida en una situación de hacinamiento. Actualmente afecta a todos los estratos sociales y no influye la higiene.

No existe riesgo para la salud con lo que no es necesario la exclusión del menor de ir a clase, aunque sí es necesario el tratamiento previo y cepillado antes de acudir al centro escolar, evitando así las recurrencias.

Conviene también avisar al colegio en cuanto se tenga conocimiento de la existencia de piojos para que tomen las medidas oportunas y eviten la propagación.

¿Cómo sé que mi hijo tiene piojos?

Los síntomas son claros:

picor intenso en la parte trasera de la cabeza (región occipital) y/o detrás de las orejas.

Entonces se debe hacer una búsqueda exhaustiva del parásito antes de que se reproduzca y ponga huevos. Use la liendrera para eliminar huevos y adultos. Las liendres tienen una forma ovoidea afilada por la zona de adhesión al pelo y son difíciles de eliminar. Tienen un color pardo y un brillo nacarado. La caspa u otras cosas que puede tener el pelo son diferentes, se desprenden bien y tienen otra coloración y forma.

¿Cómo podemos prevenirlos?

No existe ningún tratamiento preventivo eficaz. Sin embargo, si se pueden crear resistencias (que el piojo se vuelva más fuerte y sea difícil eliminarlo con tratamiento). Nunca use productos pediculicidas “preventivos ”.

Acabar con los mitos: Ni árbol de té, ni lindano, ni vinagre, ni colonias, ni gasolina, ni alcohol 90º, ni agua hirviendo… Tampoco se debe de usar distintos productos pediculicidas diferentes a la vez.

La mejor prevención es la revisión frecuente los primeros días de clase y después de las vacaciones, incluso antes de que les pique la cabeza y eliminación de posibles piojos adultos antes de que pongan huevos.

Shutterstock | JPC-PROD

¿Cuál es el tratamiento más eficaz?

Sin duda la permetrina al 1%-1,5%. Dosis inferiores no suelen ser eficaces. Deben ser lociones o cremas. Los espráis o champús no son tan eficaces.

Loción : Aplicar la loción en el cabello seco durante 15-60 minutos , sin cubrir la cabeza . Dejar secar al aire y no usar secador. Lavar después con un champú normal o uno pediculicida.

: Aplicar la loción en el cabello seco durante , . y no usar secador. Crema: Lavar el pelo con su champú habitual (sin acondicionador). Séquelo con la toalla para que no esté muy mojado y aplique la crema. Aplique la crema sobre todo el cabello húmedo una vez. Dejar que actúe 15-60min sin cubrir antes de aclarar bien con agua.

Después de la crema o loción debe retirar las liendres o piojos con la liendrera con el pelo aún húmedo cubriendo todas las zonas, sobretodo la nuca y alrededor de la oreja. Cada día repita la misma operación humedeciendo un poco el pelo, y retire bien todo resto de piojos o liendres.

Es necesario repetir el tratamiento a los 7-10 días por si alguna liendre ha sobrevivido. No hay que esperar a que haya síntomas. Se debe tratar a todos los de la casa a los 7-10 días haya o no síntomas.

Continúe peinando con la liendrera 5-7 días más después del 2º ciclo de tratamiento. En total debe estar peinando con la liendrera a diario 12-17 días mínimo a todos los miembros.

Huya de los tratamientos “naturales” sin pesticidas, que con una sola aplicación matan a piojos y liendres. No solo no los matan sino que consiguen que pase el tiempo y haya cada vez más individuos infectados.

Si a pesar de hacer bien el tratamiento a todos los miembros de la casa a la vez como se ha indicado incluso después del 2º ciclo deberá acudir al pediatra para un tratamiento más efectivo.

No usar en menores de 2 años la permetrina, probar solo con el cepillado que suele ser suficiente.

Evite el contacto de estos productos con boca , ojos o nariz.

Recomendaciones generales

Lavar a diario las sábanas y fundas de almohada con agua caliente a más de 60 º

º Después planchar bien las prendas , sobre todo en las costuras.

, sobre todo en las costuras. Lavar los peines y liendreras al menos 10 minutos con agua caliente y luego con un poco de alcohol.

Pasar la aspiradora por la cama, almohadas, cojines, sofás, alfombras, suelo.

Evitar compartir las toallas, peines, gorros, cepillos, diademas o cualquier accesorio de pelo.

Ponerles trenzas, coletas o moños, así reducirás las posibilidades de contagio.

así reducirás las posibilidades de contagio. Los coleteros, diademas y demás lavarlos también con agua hirviendo al menos 10 minutos o dejarlos en una bolsa de plástico bien cerrada 10-15 días.

Tenga en cuenta que el mejor tratamiento es la prevención y revisar frecuentemente la cabeza de tus hijos en busca de los primeros piojos adultos antes de que pongan huevos será la mejor medida de precaución.