Iglesia centenaria arde en Chiloé

“Una noticia que golpea a la comunidad de Ancud y su patrimonio: una parte de la historia y de la memoria de Chiloé fue destruido por las llamas”, así se refirió Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile al conocer el incendio que destruyó por completo la iglesia San Francisco de Ancud, ciudad ubicada en la isla grande de Chiloé en el extremo sur, era Monumento Nacional y fiel exponente de la centenaria Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera.

El sacerdote Alex Gallardo, párroco de la iglesia y quien fue alertado por la policía del lugar, quien resultó con lesiones leves en su brazo y rostro a causa del fuego, tratando que éste no se propagará a toda la parroquia, lo que fue imposible al ser construida totalmente de madera.

La iglesia San Francisco de Ancud, exponente de la centenaria Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera, se conservaba en el área urbana de la ciudad de Ancud y comenzó su construcción a comienzos del siglo XX, probablemente alrededor de 1906. Fue un fiel exponente del estilo neoclásico constructivo chilote con tejuelas de alerce y una torre-fachada hexagonal, ostentando una nave principal de techo abovedado soportado por columnas cilíndricas dóricas internas con arcos de medio punto.

En diciembre del 2016 el Consejo de Monumentos Nacionales había aprobado la solicitud de declaratoria para Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico a las Iglesias Nuestra Señora del Carmen de Quetalco y San Francisco de Ancud.

“Se queman o nos queman los templos, pero no se quema la fe; la esperanza no se quema”, con estas palabras se refirió el Obispo de Ancud, Juan María Agurto a Aleteia; y continúo “este templo no es solo patrimonio de la iglesia católica, sino que es un patrimonio comunitario y que nosotros como diócesis resguardamos para el presente y futuras generaciones”.

La policía informó que habían detenido a una persona que presumiblemente estaría involucrado en el incendio. El caso es investigado por la Fiscalía.

En el archipiélago de Chiloé que se ubica encuentra entre el Canal de Chacao y el Golfo del Corcovado, en el océano Pacífico, tiene 16 iglesias Patrimonio de la Humanidad por sus particulares características. La madera -en gran diversidad de tipos-, los sistemas constructivos, en algunos casos no tienen clavos, sino que se ensamblan, y la pericia aplicada del carpintero chilote. Al diseño arquitectónico de torres fachada, planta basilical y bóveda, se une también como componente esencial la decoración interior, el color y la imaginería religiosa, particularmente la tradicional de raíz colonial.

Esta región de Chile, habitado por huilliches y chonos, fue colonizado por españoles desde mediados del siglo XVI. En esa época llegaron los primeros religiosos -franciscanos y mercedarios- que se abocaron a la tarea de evangelizar a la población indígena. Sin embargo, fueron los jesuitas, llegados en 1608, quienes organizaron el sistema de evangelización “circulante” debido al aislamiento, dispersión de la población indígena, la comunicación natural por mar y su gran riqueza maderera.

Así los miembros de la Compañía de Jesús hacían recorridos anuales por el archipiélago, permaneciendo durante un par de días en determinados puntos, el resto del año, un laico especialmente preparado atendía espiritualmente a los lugareños. Esas visitas dieron origen a las primeras capillas, edificadas conjuntamente entre los misioneros y la comunidad de indígenas, que aportaban su trabajo o materiales de construcción.